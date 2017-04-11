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Александр Мостовой: если "Спартак" обыграет "Зенит", то его можно будет назвать чемпионом

Бывший футболист "Спартака" Александр Мостовой считает, что московский клуб станет чемпионом России в случае, если победит "Зенит".

"Вы знаете, если "Спартак" сможет обыграть "Зенит", то его можно будет назвать чемпионом. Ещё до начала сезона я говорил, что у "Зенита" имеются проблемы. Они были, есть и будут. Главная из них - это уход Халка. Для "Зенита" это действительно огромная потеря. Хотя многие говорили, что сейчас придут новые игроки и команда заиграет в другой футбол, но такого человека, который смог бы решать исход игры в одиночку, так и нет. Я не вижу состава у "Зенита". Есть четыре основных игрока, а остальные постоянно меняются", - цитирует Мостового "Спорт FM".
Теги: Мостовой Спартак Зенит
Вчера, 23:24
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4
(1)
№4 Написал: vvSpartak (Сегодня, 00:14) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Кроме Халка ещё Гарай и Витсель, Ломбертс уже доигрывает. Его тоже можно как бы вычеркнуть. И тут на белом коне чемпион конечно. а по другому им никак. Заслужили типа 15 лет ни о чем .

а как ты хотел? чтобы всегда идеально было? привыкайте к тому, что чпокнуть вас может кто угодно


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Я спросил:"Зачем ты жжешь?". А он в ответ: "Я? Я не жгу". Ну, дебилы..."- Широков о болельщиках
Регистрация: 16.07.2011
№3 Написал: yuri спб (Вчера, 23:50) #
  • 0
  •  (4)

Кроме Халка ещё Гарай и Витсель, Ломбертс уже доигрывает. Его тоже можно как бы вычеркнуть. И тут на белом коне чемпион конечно. а по другому им никак. Заслужили типа 15 лет ни о чем .


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№2 Написал: xixidok Москва (Вчера, 23:28) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
если "Спартак" сможет обыграть "Зенит", то его можно будет назвать чемпионом

если корова научится летать, то ее можно назвать птицей.
P.s. к чему это тупое пиздобольство не о чем..))
Регистрация: 19.05.2015
№1 Написал: боря888 (Вчера, 23:26) #
  • -5
  •  (7)

Обозвать в селе можно по разному, даже чемпионом - только это всё равно будет звание только этого села
Но денег за шесть игр в ЛЧ срубят даже проиграв все шесть игр
Вот и весь их футбол
Регистрация: 21.12.2016
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