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Юрий Семин: никакого преимущества перенос матча нам не дал бы

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал решение РФПЛ не переносить дату проведения финала Кубка России.

"А какие это уступки? Никакого преимущества перенос матча нам не дал бы. Наоборот — перенос финала на более позднюю дату поставил бы "Локомотив" и "Урал" в равные условия. Ничего не знаю о проблемах с билетами, говорю только о футбольной составляющей: нужно, чтобы все были в равных условиях", - цитирует Семина "Чемпионат.сом".
Теги: Семин Локомотив Урал
Сегодня, 01:04
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