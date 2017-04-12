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"Урал" планирует организовать чартер для болельщиков на финал Кубка России
"Урал" планирует организовать чартерный рейс для своих болельщиков на финал Кубка России с "Локомотивом", сообщает "Чемпионат.сом".
"Работа ведётся в этом направлении, но чартер пока не организован. Хотим, чтобы болельщики имели возможность удобно полететь на финал Кубка России по доступным ценам. Конкретных договорённостей с какой-либо авиакомпанией пока нет, но приложим максимум усилий, чтобы всё организовать.
Пока идёт поиск партнёров, но уже сейчас известно о намерении компании "Уральские авиалинии" сделать ранний рейс на 2 мая. Правда, цены там не самые низкие — около 8 тыс. рублей, а мы хотим договориться о более доступном варианте", - сказали в пресс-службе клуба.
"Работа ведётся в этом направлении, но чартер пока не организован. Хотим, чтобы болельщики имели возможность удобно полететь на финал Кубка России по доступным ценам. Конкретных договорённостей с какой-либо авиакомпанией пока нет, но приложим максимум усилий, чтобы всё организовать.
Пока идёт поиск партнёров, но уже сейчас известно о намерении компании "Уральские авиалинии" сделать ранний рейс на 2 мая. Правда, цены там не самые низкие — около 8 тыс. рублей, а мы хотим договориться о более доступном варианте", - сказали в пресс-службе клуба.
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