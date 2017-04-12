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Арбитр Виталий Мешков лишился категории Pro

Арбитр Виталий Мешков из Московской области выведен из категории Pro и переведен в категорию A. Об этом говорится в распоряжении главы департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Андрея Будогосского.

Отмечается, что причиной такого решения стали ошибки и низкий уровень судейства в матче чемпионата России между самарскими "Крыльями Советов" и пермским "Амкаром". Встреча 22-го тура чемпионата, прошедшая в субботу в Самаре, завершилась вничью - 2:2.

Также из категории Pro в категорию A "в связи с систематическими грубыми ошибками" переведен ассистент Мешкова Ринат Деушев.

ТАСС
Теги: Мешков
Сегодня, 17:02
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