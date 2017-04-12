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Вадим Гущин: при Каррере игроки "Спартака" выжимают из себя максимум

Спортивный психолог, доктор медицинских наук Вадим Гущин поделился мнением о главном тренере "Спартака" Массимо Каррере, отметив, что итальянец умеет хорошо мотивировать футболистов.

"Я помню Карреру ещё по Италии, в качестве помощника замечательного тренера Антонио Конте, при котором "Ювентус" стал бессменным чемпионом. В какой-то момент Конте оказался под следствием, и командой управлял Каррера. За этот период "Ювентус" не проиграл ни одного матча, по-моему, даже не терял очки. Ясно, что Каррера не мог принципиально изменить схему игры, работал с теми же футболистами, но, видимо, он умеет мотивировать людей, что в России, что в Италии.

Этого навыка, к слову, не хватает нынешней сборной России. Возможности наших футболистов весьма ограничены, но когда те выкладываются не на 80 процентов, а на 100, 101 – это и приводит людей на трибуны. Возвращаясь к "Спартаку", при Каррере игроки выжимают из себя максимум, а новый чисто футбольный, уютный стадион расширяет возможности в плане поддержки команды. Зрители уважают самоотдачу футболистов, а футболисты играют для них. Это очень важный фактор случившегося преображения. Где-то неброско, где-то с ошибками, но они продолжают играть и выкладываться все 90 минут, что собственно нам, зрителям, и надо", – цитирует Гущина Sportbox.
Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 17:31
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