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"Амкар" продает билеты на матч с "Уфой" от 200 рублей

Сегодня началась продажа билетов на матч 23-го тура чемпионата России "Амкар" - "Уфа".

Билеты можно приобрести в кассах стадиона "Звезда" и в интернет магазине "Амкара". Режим работы касс: с 11:00 до 20:00; в день матча – до 15:00. Цена билетов на матч – от 200 рублей.

"Уважаемые болельщики! В связи с усиленными мерами безопасности при проведении массовых спортивных мероприятий просим вас приходить на матч заблаговременно!", - говорится на официальном сайте "Амкара".
Теги: Амкар Уфа
Сегодня, 18:18
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