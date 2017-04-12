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Олег Яровинский: мы Нойштедтером не интересуемся и приглашать его в ЦСКА не планируем

Спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский опроверг информацию о том, что армейцы летом за 2 млн евро хотят подписать защитника "Фенербахче" Романа Нойштедтера.

"Абсолютно неверная информация. Мы Нойштедтером не интересуемся и приглашать его в ЦСКА не планируем. У нас есть молодой Никита Чернов, на которого мы рассчитываем. А вообще-то, у нас есть ещё Василий и Алексей Березуцкие, Виктор Васин и Сергей Игнашевич", - цитирует Яровинского "Чемпионат.сом".
Теги: Яровинский Нойштедтер Чернов ЦСКА
Сегодня, 18:47
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№1 Написал: AnK. (Сегодня, 19:23) #
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Болеет за:
«Спартак»
Нойштедтера может пригласить в команду только такой исламбек,как Черчесов. Нормальный адекватный тренер этот отстой в свою команду не пустит.
Регистрация: 1.02.2017
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