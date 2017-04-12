Владимир Ильин: в каждой команде книги читают в лучшем случае два человека

Нападающий "Урала" Владимир Ильин рассказал, что любит читать книги.– Ну, не знаю. В принципе, в каждой команде максимум два человека читают. Это в лучшем случае.– Миша Меркулов. Он меня "угостил" недавно книгой.– Дал почитать автобиографию Агасси. В принципе, мы с ним обсуждаем книги, что-то советуем друг другу.– Автобиографию Шварценеггера.– Ну да, что-то пошел по автобиографиям (смеется). Понравилось.– (Смеется). Ну конечно готов. Иду по этому пути.– Да. Ставлю перед собой такую задачу. Тем более, близится домашний чемпионат мира. Хочется быть в обойме сборной!– Мне больше нравится играть в центре нападения. Так что готов заменить кого-то из них.– Раз претендую на эту позицию, значит, их.