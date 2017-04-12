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Владимир Ильин: в каждой команде книги читают в лучшем случае два человека
Нападающий "Урала" Владимир Ильин рассказал, что любит читать книги.
– Прочитал, что вы любите книги.
– Ну, не знаю. В принципе, в каждой команде максимум два человека читают. Это в лучшем случае.
– Кто в "Урале" читает книги, помимо вас?
– Миша Меркулов. Он меня "угостил" недавно книгой.
– Какой, если не секрет?
– Дал почитать автобиографию Агасси. В принципе, мы с ним обсуждаем книги, что-то советуем друг другу.
– А что читали до этого?
– Автобиографию Шварценеггера.
– Ух ты.
– Ну да, что-то пошел по автобиографиям (смеется). Понравилось.
– А вы готовы стать для "Урала" терминатором?
– (Смеется). Ну конечно готов. Иду по этому пути.
– А для сборной России?
– Да. Ставлю перед собой такую задачу. Тем более, близится домашний чемпионат мира. Хочется быть в обойме сборной!
– Кого именно вы готовы заменить в атаке сборной – Дзюбу, Смолова, Бухарова?
– Мне больше нравится играть в центре нападения. Так что готов заменить кого-то из них.
– Дзюбу и Смолова?
– Раз претендую на эту позицию, значит, их.
"Спорт-Экспресс"
– Прочитал, что вы любите книги.
– Ну, не знаю. В принципе, в каждой команде максимум два человека читают. Это в лучшем случае.
– Кто в "Урале" читает книги, помимо вас?
– Миша Меркулов. Он меня "угостил" недавно книгой.
– Какой, если не секрет?
– Дал почитать автобиографию Агасси. В принципе, мы с ним обсуждаем книги, что-то советуем друг другу.
– А что читали до этого?
– Автобиографию Шварценеггера.
– Ух ты.
– Ну да, что-то пошел по автобиографиям (смеется). Понравилось.
– А вы готовы стать для "Урала" терминатором?
– (Смеется). Ну конечно готов. Иду по этому пути.
– А для сборной России?
– Да. Ставлю перед собой такую задачу. Тем более, близится домашний чемпионат мира. Хочется быть в обойме сборной!
– Кого именно вы готовы заменить в атаке сборной – Дзюбу, Смолова, Бухарова?
– Мне больше нравится играть в центре нападения. Так что готов заменить кого-то из них.
– Дзюбу и Смолова?
– Раз претендую на эту позицию, значит, их.
"Спорт-Экспресс"
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