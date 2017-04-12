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Владимир Ильин: в каждой команде книги читают в лучшем случае два человека

Нападающий "Урала" Владимир Ильин рассказал, что любит читать книги.

– Прочитал, что вы любите книги.

– Ну, не знаю. В принципе, в каждой команде максимум два человека читают. Это в лучшем случае.

– Кто в "Урале" читает книги, помимо вас?

– Миша Меркулов. Он меня "угостил" недавно книгой.

– Какой, если не секрет?

– Дал почитать автобиографию Агасси. В принципе, мы с ним обсуждаем книги, что-то советуем друг другу.

– А что читали до этого?

– Автобиографию Шварценеггера.

– Ух ты.

– Ну да, что-то пошел по автобиографиям (смеется). Понравилось.

– А вы готовы стать для "Урала" терминатором?

– (Смеется). Ну конечно готов. Иду по этому пути.

– А для сборной России?

– Да. Ставлю перед собой такую задачу. Тем более, близится домашний чемпионат мира. Хочется быть в обойме сборной!

– Кого именно вы готовы заменить в атаке сборной – Дзюбу, Смолова, Бухарова?

– Мне больше нравится играть в центре нападения. Так что готов заменить кого-то из них.

– Дзюбу и Смолова?

– Раз претендую на эту позицию, значит, их.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Ильин
Сегодня, 20:51
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