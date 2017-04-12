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Василий Уткин: увольнение Семина? В "Локомотиве" может случиться, что угодно
Известный спортивный комментатор Василий Уткин поделился мнением о возможной отставки главного тренера "Локомотива" Юрия Семина.
"Когда Семина назначили, то его толком не выбирали, он, как говорится, мимо проходил. Будет ли его лебединой песней финал Кубка России? Он еще на наших похоронах будет. Я не знаю, будет ли его отставка, в этом клубе может случиться, что угодно. "Локомотив" имел столько причин неудачно выступать, клуб прозевал целую заявочную кампанию, и как минимум бессмысленно искать причину неудач в одном человеке", - цитирует Уткина "Спорт FM".
"Когда Семина назначили, то его толком не выбирали, он, как говорится, мимо проходил. Будет ли его лебединой песней финал Кубка России? Он еще на наших похоронах будет. Я не знаю, будет ли его отставка, в этом клубе может случиться, что угодно. "Локомотив" имел столько причин неудачно выступать, клуб прозевал целую заявочную кампанию, и как минимум бессмысленно искать причину неудач в одном человеке", - цитирует Уткина "Спорт FM".
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