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Хави Грасия: я понимаю, что главное в оценке работы тренера - это результат
Главный тренер «Рубина» Хави Грасия рассказал о состоянии команды перед матчем 23-го тура премьер-лиги с «Краснодаром».
– Хавьер, что скажете об атмосфере в команде?
– Мы очень расстроены последними результатами, но мы – оптимисты, смотрим в будущее с оптимизмом. Команда была расстроена из-за последних результатов, но мы настроены на работу.
– Какие кадровые изменения планируете к матчу с «Краснодаром»?
– А вы мне можете сказать, как будет играть «Краснодар»? И я тоже не могу этого сказать. Это уже сформированная команда, играющая по схожей модели. А о наших построениях и тактических действиях – у нас были изменения. К матчу с «Краснодаром» я не буду говорить о схеме, но мы изучаем все аспекты.
– В последних матчах «Рубин» пропускал голы из центра защиты, а в запасе у вас только Санчес. Не сожалеете, что отпустили Кверквелию?
– Если у команды нет хороших результатов, то вспоминают футболистов, которые по тем или иным причинам покинули команду или не играют. Давайте не будем тосковать по тем, кого нет и будем рассчитывать на тех, кто есть в составе и кто должен прибавить.
– С чем связаны проблемы «Рубина» в обороне? Раньше Бурлак и Самбрано выглядели надежнее.
– Да, мы пропускали голы с подач из фланга или из-за зон за спиной у защитников, но это хорошие футболисты и они показывали хороший уровень. Мы работаем над этими ошибками, извлекаем уроки и надеемся, что мы вернемся на свой уровень.
– Почему не играет Кузьмин?
– Потому что в состав может выйти Мориц Бауэр.
– Метшин выразил вам доверие несмотря на последние результаты. Это добавляет вам уверенности?
– Я благодарен ему и ценю ту поддержку, которую он оказывает. Для тренера это важно. Понимаю, что могут звучать разные мнение, но я сконцентрирован на своей работе. Конечно, при оценке работы тренера главное – результат и я понимаю это, – цитирует Грасию "Бизнес-Онлайн".
– Хавьер, что скажете об атмосфере в команде?
– Мы очень расстроены последними результатами, но мы – оптимисты, смотрим в будущее с оптимизмом. Команда была расстроена из-за последних результатов, но мы настроены на работу.
– Какие кадровые изменения планируете к матчу с «Краснодаром»?
– А вы мне можете сказать, как будет играть «Краснодар»? И я тоже не могу этого сказать. Это уже сформированная команда, играющая по схожей модели. А о наших построениях и тактических действиях – у нас были изменения. К матчу с «Краснодаром» я не буду говорить о схеме, но мы изучаем все аспекты.
– В последних матчах «Рубин» пропускал голы из центра защиты, а в запасе у вас только Санчес. Не сожалеете, что отпустили Кверквелию?
– Если у команды нет хороших результатов, то вспоминают футболистов, которые по тем или иным причинам покинули команду или не играют. Давайте не будем тосковать по тем, кого нет и будем рассчитывать на тех, кто есть в составе и кто должен прибавить.
– С чем связаны проблемы «Рубина» в обороне? Раньше Бурлак и Самбрано выглядели надежнее.
– Да, мы пропускали голы с подач из фланга или из-за зон за спиной у защитников, но это хорошие футболисты и они показывали хороший уровень. Мы работаем над этими ошибками, извлекаем уроки и надеемся, что мы вернемся на свой уровень.
– Почему не играет Кузьмин?
– Потому что в состав может выйти Мориц Бауэр.
– Метшин выразил вам доверие несмотря на последние результаты. Это добавляет вам уверенности?
– Я благодарен ему и ценю ту поддержку, которую он оказывает. Для тренера это важно. Понимаю, что могут звучать разные мнение, но я сконцентрирован на своей работе. Конечно, при оценке работы тренера главное – результат и я понимаю это, – цитирует Грасию "Бизнес-Онлайн".
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