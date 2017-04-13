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Суд оставил в силе постановление о лишении прав Александра Кокорина на четыре месяца
Тверской суд Москвы отклонил апелляционную жалобу нападающего "Зенита" Александра Кокорина по делу о лишении его водительских прав на четыре месяца. Прежнее решение суда осталось в силе.
Сам Кокорин на заседании отсутствовал, а его представитель от комментариев отказался.
"Кокорин совершил выезд на дорогу, предназначенную для встречного движения. Мировой судья дал надлежащую оценку, оно мотивировано и обосновано должным образом. Приобщённые к делу фотоснимки свидетельствуют о наличии видимой дорожной разметки", - передаёт слова судьи Алексея Криворучко "Чемпионат".
Ночью 25 февраля Кокорин был задержан в центре Москвы за нарушение правил дорожного движения. Согласно протоколу об административном правонарушении футболист, управляя автомобилем Bentley в районе дома номер 5 на Страстном бульваре, совершил выезд на встречную полосу и продолжал движение по ней.
Сам Кокорин на заседании отсутствовал, а его представитель от комментариев отказался.
"Кокорин совершил выезд на дорогу, предназначенную для встречного движения. Мировой судья дал надлежащую оценку, оно мотивировано и обосновано должным образом. Приобщённые к делу фотоснимки свидетельствуют о наличии видимой дорожной разметки", - передаёт слова судьи Алексея Криворучко "Чемпионат".
Ночью 25 февраля Кокорин был задержан в центре Москвы за нарушение правил дорожного движения. Согласно протоколу об административном правонарушении футболист, управляя автомобилем Bentley в районе дома номер 5 на Страстном бульваре, совершил выезд на встречную полосу и продолжал движение по ней.
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