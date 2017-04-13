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Суд оставил в силе постановление о лишении прав Александра Кокорина на четыре месяца

Тверской суд Москвы отклонил апелляционную жалобу нападающего "Зенита" Александра Кокорина по делу о лишении его водительских прав на четыре месяца. Прежнее решение суда осталось в силе.

Сам Кокорин на заседании отсутствовал, а его представитель от комментариев отказался.

"Кокорин совершил выезд на дорогу, предназначенную для встречного движения. Мировой судья дал надлежащую оценку, оно мотивировано и обосновано должным образом. Приобщённые к делу фотоснимки свидетельствуют о наличии видимой дорожной разметки", - передаёт слова судьи Алексея Криворучко "Чемпионат".

Ночью 25 февраля Кокорин был задержан в центре Москвы за нарушение правил дорожного движения. Согласно протоколу об административном правонарушении футболист, управляя автомобилем Bentley в районе дома номер 5 на Страстном бульваре, совершил выезд на встречную полосу и продолжал движение по ней.
Теги: Кокорин
Сегодня, 13:16
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16
(2)
№16 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:37) #
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online

Лишили бы на 4 года, никто в стране не расстроится.
Интересно сколько впаяют Кокорину, когда его завтра-послезавтра остановят без водительского?


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№15 Написал: ssgruzin947 россия (Сегодня, 15:37) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: oksva
Мы прочитали . Разбирает гордость за наше правосудие , ура . Беспредельщик больше не угрожает ни нашим жизням , ни жизни наших детей , правда ? Ребята , кто увидит Александра Кокорина в трамвае , или троллейбусе - поделитесь фотками . Хотя , он, наверное , теперь больше на метро ездит . А увидите в городе элитные авто с номерами 009 ХАМ и ВОР - звоните 02 , это у Саши машину украли , сам то он сейчас на остановке мёрзнет...

Ошибаетесь , он теперь на Крестах по полю , рассекает , учится видать не пересекать сплошную . По новым данным , на Крестах поле не сгнило , там обнаружили следы от авто .
Регистрация: 25.04.2014
№14 Написал: DROOZD брянск (Сегодня, 15:35) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Gypsy
Ионов бухим за баранкой рассекал? Кержаков попадался? Кокоша?

Радимов ,попадался родимый,вроде в прошлом году


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fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012
№13 Написал: Scoter дом (Сегодня, 15:31) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
4 месяца это фигня,тоже мне наказание. обычного человека бы на всю жизнь лишили за такое нарушение
Регистрация: 26.09.2006
№12 Написал: LIAZ677 (Сегодня, 15:02) #
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Лучше бы его лишили прав играть в футбол лет так на десять.
Регистрация: 3.04.2013
№11 Написал: fd65 (Сегодня, 14:56) #
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Болеет за:
«Спартак»
В Удельный парк теперь на трамвае будет ездить.....
Регистрация: 3.12.2016
№10 Написал: РВСН 86-88 USSR (Сегодня, 14:24) #
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Болеет за:
«Спартак»
правильно


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Хочешь точно попасть в Америку - иди служить в РВСН России!
Регистрация: 10.07.2013
№9 Написал: Gypsy (Сегодня, 14:06) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ММВ
Все беды от недостатка воспитания

Думаешь, воспитание играло, когда овца давила тапку в пол в городе? А мне кажется - именно увереность в своей рукопожатости, то же самое и у Ионова было, то же самое у Кержакова, которого вообще должны были в ментуру принять! И нифига - тупо отпустили, на месте!


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Цыганке с картами дорога дальняя :)))
Регистрация: 12.04.2017
№8 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 13:58) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Gypsy
Жена Малофеева например тоже, и прекрасно можно понять, с какой скоростью она рассекала по городу, чтоб прилететь в рекламный щит на уровне второго этажа. Ионов бухим за баранкой рассекал? Кержаков попадался? Кокоша? А вот спартачей, к примеру - не вспомню, кто так отличался, правда? Видать место у них такое в Питере, проклятое.

Все беды от недостатка воспитания


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№7 Написал: Gypsy (Сегодня, 13:53) #
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ММВ
Он так то погиб за рулем

Жена Малофеева например тоже, и прекрасно можно понять, с какой скоростью она рассекала по городу, чтоб прилететь в рекламный щит на уровне второго этажа. Ионов бухим за баранкой рассекал? Кержаков попадался? Кокоша? А вот спартачей, к примеру - не вспомню, кто так отличался, правда? Видать место у них такое в Питере, проклятое.


--------------------
Цыганке с картами дорога дальняя :)))
Регистрация: 12.04.2017
№6 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 13:44) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Gypsy
В этом клубе в кого не плюнь - Айртон Сенна

Он так то погиб за рулем


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№5 Написал: Gypsy (Сегодня, 13:36) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: oksva
Беспредельщик больше не угрожает ни нашим жизням , ни жизни наших детей , правда ?

А вместо него пока Кержаков. Набухивается и без прав рассекает. В этом клубе в кого не плюнь - Айртон Сенна


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Цыганке с картами дорога дальняя :)))
Регистрация: 12.04.2017
№4 Написал: какзайчонок Москва (Сегодня, 13:35) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Чего привязались к парню???
Регистрация: 15.03.2009
№3 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 13:33) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Это не Кокорин пересек двойную сплошную, а сама полоса пересекла авто Кокорина.
Свободу, Юрию ДеточкинуАлександру Кокорину.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Регистрация: 2.05.2014
№2 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 13:29) #
  • 0
  •  (2)

Раньше только по полю футбольному пешком, а теперь и в быту - ох, и тяжело же парню....))
Регистрация: 28.12.2015
№1 Написал: oksva Спб (Сегодня, 13:24) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Мы прочитали . Разбирает гордость за наше правосудие , ура . Беспредельщик больше не угрожает ни нашим жизням , ни жизни наших детей , правда ? Ребята , кто увидит Александра Кокорина в трамвае , или троллейбусе - поделитесь фотками . Хотя , он, наверное , теперь больше на метро ездит . А увидите в городе элитные авто с номерами 009 ХАМ и ВОР - звоните 02 , это у Саши машину украли , сам то он сейчас на остановке мёрзнет...


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
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