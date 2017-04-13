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В матче студенческой лиги произошла драка между игроками из Екатеринбурга и Грозного (видео) (16)
Дмитрий Сасин продлил контракт с "Томью"
Нападающий "Томи" Дмитрий Сасин подписал с сибирским клубом новый контракт, сообщает официальный сайт команды.
Футболист будет защищать цвета "Томи" до окончания сезона 2019/20.
Футболист будет защищать цвета "Томи" до окончания сезона 2019/20.
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