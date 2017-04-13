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Дмитрий Сасин продлил контракт с "Томью"

Нападающий "Томи" Дмитрий Сасин подписал с сибирским клубом новый контракт, сообщает официальный сайт команды.

Футболист будет защищать цвета "Томи" до окончания сезона 2019/20.
Теги: Томь
Сегодня, 16:51
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