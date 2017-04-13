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Матч "Спартак" - "Зенит" состоится при полных трибунах
На матч 23-го тура Премьер-лиги "Спартак" - "Зенит" проданы все билеты, информирует официальный сайт красно-белых.
"Уважаемые болельщики! Игры с питерцами вызывают большой интерес у зрителей. Эти встречи всегда проходят при заполненных трибунах. Любители футбола стремятся скорее заполучить заветный пропуск на игру. Нынешний сезон не стал исключением. Все билеты на матч с "Зенитом" проданы онлайн. В кассах билетов нет. Для самых преданных болельщиков "Спартака", владельцев абонементов на текущий сезон и карт лояльности, были выделены приоритетные этапы покупки. Оставшиеся билеты раскуплены за два дня в период свободной онлайн-продажи", - говорится в сообщении.
"Уважаемые болельщики! Игры с питерцами вызывают большой интерес у зрителей. Эти встречи всегда проходят при заполненных трибунах. Любители футбола стремятся скорее заполучить заветный пропуск на игру. Нынешний сезон не стал исключением. Все билеты на матч с "Зенитом" проданы онлайн. В кассах билетов нет. Для самых преданных болельщиков "Спартака", владельцев абонементов на текущий сезон и карт лояльности, были выделены приоритетные этапы покупки. Оставшиеся билеты раскуплены за два дня в период свободной онлайн-продажи", - говорится в сообщении.
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