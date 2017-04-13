Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Как сыграют "Спартак" и "Зенит"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Матч "Спартак" - "Зенит" состоится при полных трибунах

На матч 23-го тура Премьер-лиги "Спартак" - "Зенит" проданы все билеты, информирует официальный сайт красно-белых.

"Уважаемые болельщики! Игры с питерцами вызывают большой интерес у зрителей. Эти встречи всегда проходят при заполненных трибунах. Любители футбола стремятся скорее заполучить заветный пропуск на игру. Нынешний сезон не стал исключением. Все билеты на матч с "Зенитом" проданы онлайн. В кассах билетов нет. Для самых преданных болельщиков "Спартака", владельцев абонементов на текущий сезон и карт лояльности, были выделены приоритетные этапы покупки. Оставшиеся билеты раскуплены за два дня в период свободной онлайн-продажи", - говорится в сообщении.
Теги: Спартак Зенит
Сегодня, 17:04
Напечатать
4
(1)
№4 Написал: olega74 москва (Сегодня, 17:46) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: zeracool
если опять этот гр*** хоккей будут 2 по 20 играть, то посмотрим примерно так же как лигу чемпионов вчера((((

ну хоккей хороший был!!!
Регистрация: 25.04.2009
№3 Написал: zeracool москва (Сегодня, 17:18) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
если опять этот гр*** хоккей будут 2 по 20 играть, то посмотрим примерно так же как лигу чемпионов вчера((((
Регистрация: 15.03.2009
№2 Написал: oksva Спб (Сегодня, 17:16) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Gypsy
А как дела у лошаков? На Ростов сколько билетов продали, два или три? smile

Ну , вот зачем ? Зачем ты ты ребят обижаешь ? Не все же могут собирать столько болельщиков , сколько Спартак . Ну , поменьше придёт , чем у Спартака , но всё равно , тысяч 7 - 10 придёт , если погода будет нормальная , да и при плохой - тысячи 3 наберётся .


--------------------
За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№1 Написал: Gypsy (Сегодня, 17:12) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
А как дела у лошаков? На Ростов сколько билетов продали, два или три? smile


--------------------
Цыганке с картами дорога дальняя :)))
Регистрация: 12.04.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.