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Комиссия РФС нашла на арене "Санкт-Петербург" серьезные недоработки
Сегодня Комиссия по сертификации стадионов РФС удовлетворила заявку "Зенита" на выдачу сертификата для проведения официальных футбольных матчей под эгидой РФС на арене "Санкт-Петербург", сообщает "Спорт-Экспресс".
При этом Комиссия указала на ряд серьезных недоработок при подготовке стадиона к проведению матчей.
Комиссия отметила, что сертификат будет действителен только при условии устранения собственником объекта (администрация Санкт-Петербурга – Прим.) недочетов до даты проведения первого матча.
При этом Комиссия указала на ряд серьезных недоработок при подготовке стадиона к проведению матчей.
Комиссия отметила, что сертификат будет действителен только при условии устранения собственником объекта (администрация Санкт-Петербурга – Прим.) недочетов до даты проведения первого матча.
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