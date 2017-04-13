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Комиссия РФС нашла на арене "Санкт-Петербург" серьезные недоработки

Сегодня Комиссия по сертификации стадионов РФС удовлетворила заявку "Зенита" на выдачу сертификата для проведения официальных футбольных матчей под эгидой РФС на арене "Санкт-Петербург", сообщает "Спорт-Экспресс".

При этом Комиссия указала на ряд серьезных недоработок при подготовке стадиона к проведению матчей.

Комиссия отметила, что сертификат будет действителен только при условии устранения собственником объекта (администрация Санкт-Петербурга – Прим.) недочетов до даты проведения первого матча.
Сегодня, 17:18
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№2 Написал: Gypsy (Сегодня, 17:28) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Это какие, арендную плату рубль в год? laughing


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Цыганке с картами дорога дальняя :)))
Регистрация: 12.04.2017
№1 Написал: fd65 (Сегодня, 17:26) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Да не может быть....!
Регистрация: 3.12.2016
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