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Как сыграют "Спартак" и "Зенит"?
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"Зенит" представил промо-ролик к матчу со "Спартаком"

"Зенит" представил видеоролик, посвященный предстоящему матчу 23-го тура чемпионата России со "Спартаком".

Встреча состоится 16 апреля на стадионе "Открытие Арена".

Теги: Зенит Спартак
Сегодня, 17:44
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(0)
№6 Написал: Распутин (Сегодня, 18:04) #
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online

Цитата: Gypsy
Столица против станицы

Илюха... злой ты....))
Регистрация: 2.04.2017
№5 Написал: Сибирячок (Сегодня, 18:03) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Нарезать выгодных моментов из матчей - это ещё не проморолик. Работа для детсадовца. Впрочем зенит и играет сейчас так же...по-детсадовски


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Принципиально не общаюсь с болельщиками зенита.
Регистрация: 17.10.2016
№4 Написал: Gypsy (Сегодня, 18:01) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Столица против станицы


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Цыганке с картами дорога дальняя :)))
Регистрация: 12.04.2017
№3 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 17:59) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
главное чтобы капитан не обосрался smile


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И. Молло -
"Мне нравится Дзюба,он - такой же, как я...."
Регистрация: 26.10.2016
№2 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 17:56) #
  • 0
  •  (2)
online



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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№1 Написал: olega74 москва (Сегодня, 17:48) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
хороший!!!
Регистрация: 25.04.2009
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