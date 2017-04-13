На матч "Зенит" - "Урал" на новом стадионе пустят 20 500 зрителей

Стоимость билетов на первый матч "Зенита" на стадионе "Крестовский" с "Уралом" составляет от 700 до 2300 рублей, стоимость посещения бизнес-клуба — 5 тысяч рублей.Открытая продажа билетов начнется 17 апреля.Три домашние игры в рамках премьер-лиги станут тестовыми для новой арены, поэтому заполнять стадион планируется постепенно, увеличивая количество зрителей на каждом следующем матче. Планируется, что на встрече с "Уралом" будут размещены 20 500 зрителей, что соответствует количеству мест на "Петровском".