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На матч "Зенит" - "Урал" на новом стадионе пустят 20 500 зрителей

Стоимость билетов на первый матч "Зенита" на стадионе "Крестовский" с "Уралом" составляет от 700 до 2300 рублей, стоимость посещения бизнес-клуба — 5 тысяч рублей.

Открытая продажа билетов начнется 17 апреля.

Три домашние игры в рамках премьер-лиги станут тестовыми для новой арены, поэтому заполнять стадион планируется постепенно, увеличивая количество зрителей на каждом следующем матче. Планируется, что на встрече с "Уралом" будут размещены 20 500 зрителей, что соответствует количеству мест на "Петровском".

ФК "Зенит"
Теги: Зенит Урал
Сегодня, 19:31
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(0)
№10 Написал: Black Fox (Сегодня, 20:27) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: prime
походу за сортир волнуются, что не выдержит

Уже не выдержал, раз ты оттуда выплыл и воняешь...


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№9 Написал: prime Пенза (Сегодня, 20:24) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
походу за сортир волнуются, что не выдержит
Регистрация: 2.08.2009
№8 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 20:20) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: maradona72
Они реально издеваются над своими болельщиками. Зачем было понтоваться за то, что Арена готова принимать игры? Зачем?
Доиграли бы на Петровиче, какие проблемы? А следующий сезон начали бы на новом стадионе . Кому эти показухи нужны и для чего?

Мудко. отчитыватся перед вовчиком надо


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№7 Написал: Канада (Сегодня, 20:13) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
На матч "Зенит" - "Урал" на новом стадионе пустят 20 500 зрителей
Не хочется шутить по данному поводу..,но жизни этих ребят под угрозой - там .,похоже , всё на соплях и изоленте.


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Путь невских:" Лучано - Луческу-"Луч - Энергия" "!
Регистрация: 6.12.2016
№6 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 19:52) #
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online

Они реально издеваются над своими болельщиками. Зачем было понтоваться за то, что Арена готова принимать игры? Зачем?
Доиграли бы на Петровиче, какие проблемы? А следующий сезон начали бы на новом стадионе . Кому эти показухи нужны и для чего?

Не удивлюсь, если что-то случится не нормального на новом стадионе , когда начнут запускать зрителей.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№5 Написал: Gypsy (Сегодня, 19:45) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Распутин
а чЁ... 150 лямов не влезут....?

Смотря куда... В колонну идущих нахрен - влезут smile


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Цыганке с картами дорога дальняя :)))
Регистрация: 12.04.2017
№4 Написал: Распутин (Сегодня, 19:42) #
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а чЁ... 150 лямов не влезут....?
Регистрация: 2.04.2017
№3 Написал: Gypsy (Сегодня, 19:41) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
15 лимонов болельщиков не попадут smile


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Цыганке с картами дорога дальняя :)))
Регистрация: 12.04.2017
№2 Написал: Спартак Спартаков 111 (Сегодня, 19:39) #
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  •  (7)

На матч с Уралом придет 15000 (открытие стадика как никак), на Терек - 13000, на Краснодар - 10000 потому, что бороться они будут только за 3-е место.
Регистрация: 17.03.2017
№1 Написал: боря888 (Сегодня, 19:33) #
  • -1
  •  (3)
online

Если придёт 20501 чел - всё ёпнется сразу на голову жлоба
Но его там не будет))))
Регистрация: 21.12.2016
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