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Игорь Рабинер: Маурисио летом уйдёт из "Спартака"

Известный журналист Игорь Рабинер заявил, что летом "Спартак" покинет защитник Маурисио, права на которого принадлежат "Лацио".

"По моим данным, Маурисио уйдет из Спартака летом. Дедлайн по его выкупу истек. "Спартак" не захотел его выкупать. Это не потеря. За исключением хлесткости и габаритов он ничем не отличился", - приводит слова Рабинера "Спорт-Экспресс".
Теги: Рабинер Маурисио Спартак
Сегодня, 20:18
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№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 20:21) #
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Тоже мне новость.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
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