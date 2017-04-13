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Игорь Рабинер: Маурисио летом уйдёт из "Спартака"
Известный журналист Игорь Рабинер заявил, что летом "Спартак" покинет защитник Маурисио, права на которого принадлежат "Лацио".
"По моим данным, Маурисио уйдет из Спартака летом. Дедлайн по его выкупу истек. "Спартак" не захотел его выкупать. Это не потеря. За исключением хлесткости и габаритов он ничем не отличился", - приводит слова Рабинера "Спорт-Экспресс".
"По моим данным, Маурисио уйдет из Спартака летом. Дедлайн по его выкупу истек. "Спартак" не захотел его выкупать. Это не потеря. За исключением хлесткости и габаритов он ничем не отличился", - приводит слова Рабинера "Спорт-Экспресс".
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