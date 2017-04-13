Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Как сыграют "Спартак" и "Зенит"?
Показать все опросы

Новости партнеров

ЦСКА пригласил на просмотр вратаря ижевского "Зенита"

Вратарь ижевского "Зенита" Станислав Антипин вызван на просмотр в ЦСКА, сообщает udmurt.media.

"Да, пришел вызов. Он едет на три дня. Естественно, он уйти не сможет. Только летом… И они его посмотрят, если он им понравится, то они его возьмут. Получается, наша команда становится кузницей вратарских кадров", - сказал главный тренер "Зенита" Игорь Меньщиков.
Теги: ЦСКА
Сегодня, 22:26
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.