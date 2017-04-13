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ЦСКА намерен продлить контракты с братьями Березуцкими и Игнашевичем

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал появившуюся ранее в СМИ информацию, что защитники Алексей и Василий Березуцкие подпишут новое соглашение с командой, а Сергей Игнашевич завершит по окончании текущего сезона карьеру.

"Про Игнашевича это точно преждевременная информация. Мы уже разговаривали и с Березуцкими, и с Игнашевичем. После окончания сезона сядем с ними и все обсудим, мы заинтересованы в продлении контрактов. Контракты сроком на год продлим, но, опять же, будем общаться и смотреть по ситуации и по состоянию здоровья игроков, но никаких проблем возникнуть не должно", - цитирует Бабаева ТАСС.
Теги: ЦСКА Березуцкий В. Игнашевич Бабаев
Вчера, 22:47
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(2)
№4 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 00:12) #
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Болеет за:
«Спартак»
До 2020? joy молодые переспективные !
Регистрация: 22.05.2015
№3 Написал: Dragon (Сегодня, 00:02) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Ювентус»
joy
Регистрация: 28.02.2017
№2 Написал: РВСН 86-88 USSR (Вчера, 23:25) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
пару-тройку лет ещё..


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Регистрация: 10.07.2013
№1 Написал: Андрей Зайцев (Вчера, 23:19) #
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так замены то нет.+ они не просто так от сборной отказались,нужно в клубе как можно больше продержаться,тут деньги играют большую роль ,особенно на закате карьеры.
Регистрация: 3.02.2015
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