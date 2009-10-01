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Владимир Быстров: "Зенит" какая-то непонятная команда

Полузащитник "Краснодара" Владимир Быстров прокомментировал игру "Зенита" в нынешнем сезоне.

"Где ни выступал, везде видел то, что со стороны называют дрязгами. Тем более многие журналисты хотят что-нибудь придумать и из какой-нибудь ерунды вылепить сенсацию. Поэтому пока говорить о каких-то скандалах в "Зените" не стоит. Главное, что команда непонятная какая-то. Не видно, в какой футбол хочет играть. Хотя исполнители в принципе хорошие", - цитирует Быстрова "Спорт-Экспресс".
Теги: Быстров Зенит
Вчера, 23:18
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3
(1)
№3 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 00:13) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Непонятная заднеприводная .. bowtie
Регистрация: 22.05.2015
№2 Написал: Седой Россия (Вчера, 23:52) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: tfu
Ни этой проститутке судить о скандалах

Так кто, как не он в них разбирается?


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
№1 Написал: tfu St.Petersburg (Вчера, 23:35) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Ни этой проститутке судить о скандалах


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
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