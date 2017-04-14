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Вячеслав Малафеев: надеюсь, Луческу обратит внимание на Бабурина

Бывший вратарь "Зенита" Вячеслав Малафеев считает, тренерскому штабу питерского клуба нужно дать шанс Егору Бабурину.

"Бабурин — отличный вратарь, заслуживший получить шанс. Он прошел сборы с основой "Зенита", постоянно тренируется с главной командой и знает требования Мирчи Луческу. Да, конкуренция на вратарской позиции чрезвычайно высока, однако, надеюсь, румынский специалист обратит внимание на Бабурина", - цитирует Малафеева "Спорт день за днём".
Теги: Малафеев Луческу Зенит
Сегодня, 05:43
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