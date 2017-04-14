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Юрий Никифоров: к сожалению, это не тот "Спартак", что был раньше
Бывший защитник "Спартака" Юрий Никифоров считает, что прежняя эпоха красно-белых уже ушла.
"Вернуть прежний "Спартак" уже очень сложно. В том "Спартаке" совсем не было иностранцев, современные команды без легионеров представить сложно. К тому же там играли люди из бывшего Советского Союза… Сравнивать ту и эту команды неправильно. Романцев? Думаю, он уже сам не хочет вернуться в качестве тренера "Спартака". Возможности вернуться в футбол в качестве главного тренера у него наверняка были. Не знаю, приглашал ли его "Спартак", об этом не говорили. Эпоха Романцева — это не только эпоха Романцева, но и Николая Петровича Старостина. "Спартак" был настоящим "Спартаком", когда он был в клубе. Я очень хорошо помню, когда приходил в "Спартак", как общался со Старостиным вместе с Илюшей Цымбаларем. Олег Иванович был последователем его идей, но с уходом Старостина что-то надломилось, пришли новые руководители, возникло новое видение. Тот футбол, который проповедовали Старостин и позже Романцев, ушел вместе с ними. К сожалению, дальше развития не было. Сейчас пытаются воскресить победный дух. Как только "Спартак" станет чемпионом, многие неудачи забудутся, перестанут вспоминать 14 лет без титулов. Но, к сожалению, это не тот "Спартак", что был раньше", - цитирует Никифорова "Спорт день за днём".
"Вернуть прежний "Спартак" уже очень сложно. В том "Спартаке" совсем не было иностранцев, современные команды без легионеров представить сложно. К тому же там играли люди из бывшего Советского Союза… Сравнивать ту и эту команды неправильно. Романцев? Думаю, он уже сам не хочет вернуться в качестве тренера "Спартака". Возможности вернуться в футбол в качестве главного тренера у него наверняка были. Не знаю, приглашал ли его "Спартак", об этом не говорили. Эпоха Романцева — это не только эпоха Романцева, но и Николая Петровича Старостина. "Спартак" был настоящим "Спартаком", когда он был в клубе. Я очень хорошо помню, когда приходил в "Спартак", как общался со Старостиным вместе с Илюшей Цымбаларем. Олег Иванович был последователем его идей, но с уходом Старостина что-то надломилось, пришли новые руководители, возникло новое видение. Тот футбол, который проповедовали Старостин и позже Романцев, ушел вместе с ними. К сожалению, дальше развития не было. Сейчас пытаются воскресить победный дух. Как только "Спартак" станет чемпионом, многие неудачи забудутся, перестанут вспоминать 14 лет без титулов. Но, к сожалению, это не тот "Спартак", что был раньше", - цитирует Никифорова "Спорт день за днём".
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