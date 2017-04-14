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Константин Сарсания: есть сомнения, что хотя бы один из пришедших зимой игроков усилил "Зенит"

Бывший спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания отметил, что одной из причин неудач питерцев является провальная трансферная кампания этой зимой.

– Как оцените зимнюю селекцию "Зенита"?

– Как одну из худших в истории с того времени, когда клуб взял под крыло "Газпром". Самое главное, не понимаю, как все делалось: кто принимал решения, почему брали именно этих футболистов. Мак, приглашенный летом, пришедшие сейчас Цаллагов, Эрнани – исполнители среднего уровня, которые команду не усилили. А Молло, который не играет? Наверное, не выходит, потому что проигрывает конкуренцию другим. "Зенит" сильнее не стал. Наоборот, ослаб – потому что новички занимают чьи-то места, рождая недовольство. Есть сомнения, что хотя бы один из пришедших зимой игроков усилил "Зенит".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Сарсания Зенит
Сегодня, 16:11
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№3 Написал: какзайчонок Москва (Сегодня, 17:39) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
А мне нравится , как осетин влился в команду.
Регистрация: 15.03.2009
№2 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 16:40) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
вспомните рекомендации по тратам гос.компаниям от В.В. Путина..

зенит просто следует указаниям! брать дешевых, свободных, доступных футболистов!

на этом фоне откаты не получить! откаты получить можно с з.п этих футболистов!

заработок продолжается smirk
Регистрация: 22.05.2015
№1 Написал: Gypsy (Сегодня, 16:27) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну хоть Лодыгина заменить удалось


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Цыганке с картами дорога дальняя :)))
Регистрация: 12.04.2017
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