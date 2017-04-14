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17:31
Владимир Пильгуй: оставлять Погребняка в "Динамо" или нет должен решать только главный тренер (2)
Владимир Пильгуй: оставлять Погребняка в "Динамо" или нет должен решать только главный тренер (2)
17:01
Андрей Червиченко: слова Дзюбы о сектантах? У "Спартака" действительно очень много неадекватных болельщиков (8)
Андрей Червиченко: слова Дзюбы о сектантах? У "Спартака" действительно очень много неадекватных болельщиков (8)
16:31
Борис Чухлов: обидно, что мой любимый клуб, которому я отдал столько лет жизни, показывает такую игру (2)
Борис Чухлов: обидно, что мой любимый клуб, которому я отдал столько лет жизни, показывает такую игру (2)
16:11
Константин Сарсания: есть сомнения, что хотя бы один из пришедших зимой игроков усилил "Зенит" (3)
Константин Сарсания: есть сомнения, что хотя бы один из пришедших зимой игроков усилил "Зенит" (3)
14:46
Артем Дзюба: почти все журналисты болеют за "Спартак", поэтому и стараются выставить нас обиженными (40)
Артем Дзюба: почти все журналисты болеют за "Спартак", поэтому и стараются выставить нас обиженными (40)
13:06
Артем Дзюба: адекватные болельщики "Спартака" заслужили, чтобы команда наконец стала чемпионом (33)
Артем Дзюба: адекватные болельщики "Спартака" заслужили, чтобы команда наконец стала чемпионом (33)
11:41
Александр Бубнов: для "Зенита" это будет главный матч, способный изменить расклад в чемпионской гонке (11)
Александр Бубнов: для "Зенита" это будет главный матч, способный изменить расклад в чемпионской гонке (11)
10:38
Руслан Нигматуллин: болельщики простят Луческу только в том случае, если "Зенит" выиграет чемпионат (7)
Руслан Нигматуллин: болельщики простят Луческу только в том случае, если "Зенит" выиграет чемпионат (7)
09:11
Футбольная перестрелка в Виго и турецкое сумасшествие. О том, как прошли первые игры четвертьфинала Лиги Европы (3)
Футбольная перестрелка в Виго и турецкое сумасшествие. О том, как прошли первые игры четвертьфинала Лиги Европы (3)
Константин Сарсания: есть сомнения, что хотя бы один из пришедших зимой игроков усилил "Зенит"
Бывший спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания отметил, что одной из причин неудач питерцев является провальная трансферная кампания этой зимой.
– Как оцените зимнюю селекцию "Зенита"?
– Как одну из худших в истории с того времени, когда клуб взял под крыло "Газпром". Самое главное, не понимаю, как все делалось: кто принимал решения, почему брали именно этих футболистов. Мак, приглашенный летом, пришедшие сейчас Цаллагов, Эрнани – исполнители среднего уровня, которые команду не усилили. А Молло, который не играет? Наверное, не выходит, потому что проигрывает конкуренцию другим. "Зенит" сильнее не стал. Наоборот, ослаб – потому что новички занимают чьи-то места, рождая недовольство. Есть сомнения, что хотя бы один из пришедших зимой игроков усилил "Зенит".
"Спорт-Экспресс"
– Как оцените зимнюю селекцию "Зенита"?
– Как одну из худших в истории с того времени, когда клуб взял под крыло "Газпром". Самое главное, не понимаю, как все делалось: кто принимал решения, почему брали именно этих футболистов. Мак, приглашенный летом, пришедшие сейчас Цаллагов, Эрнани – исполнители среднего уровня, которые команду не усилили. А Молло, который не играет? Наверное, не выходит, потому что проигрывает конкуренцию другим. "Зенит" сильнее не стал. Наоборот, ослаб – потому что новички занимают чьи-то места, рождая недовольство. Есть сомнения, что хотя бы один из пришедших зимой игроков усилил "Зенит".
"Спорт-Экспресс"
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