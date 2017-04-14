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17:31
Владимир Пильгуй: оставлять Погребняка в "Динамо" или нет должен решать только главный тренер (2)
Владимир Пильгуй: оставлять Погребняка в "Динамо" или нет должен решать только главный тренер (2)
17:01
Андрей Червиченко: слова Дзюбы о сектантах? У "Спартака" действительно очень много неадекватных болельщиков (8)
Андрей Червиченко: слова Дзюбы о сектантах? У "Спартака" действительно очень много неадекватных болельщиков (8)
16:31
Борис Чухлов: обидно, что мой любимый клуб, которому я отдал столько лет жизни, показывает такую игру (2)
Борис Чухлов: обидно, что мой любимый клуб, которому я отдал столько лет жизни, показывает такую игру (2)
16:11
Константин Сарсания: есть сомнения, что хотя бы один из пришедших зимой игроков усилил "Зенит" (3)
Константин Сарсания: есть сомнения, что хотя бы один из пришедших зимой игроков усилил "Зенит" (3)
14:46
Артем Дзюба: почти все журналисты болеют за "Спартак", поэтому и стараются выставить нас обиженными (40)
Артем Дзюба: почти все журналисты болеют за "Спартак", поэтому и стараются выставить нас обиженными (40)
13:06
Артем Дзюба: адекватные болельщики "Спартака" заслужили, чтобы команда наконец стала чемпионом (33)
Артем Дзюба: адекватные болельщики "Спартака" заслужили, чтобы команда наконец стала чемпионом (33)
11:41
Александр Бубнов: для "Зенита" это будет главный матч, способный изменить расклад в чемпионской гонке (11)
Александр Бубнов: для "Зенита" это будет главный матч, способный изменить расклад в чемпионской гонке (11)
10:38
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Руслан Нигматуллин: болельщики простят Луческу только в том случае, если "Зенит" выиграет чемпионат (7)
09:11
Футбольная перестрелка в Виго и турецкое сумасшествие. О том, как прошли первые игры четвертьфинала Лиги Европы (3)
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Гендиректор "Томи": "Локомотив" и ещё ряд клубов проявляют интерес к нашим молодым игрокам
Ряд клубов начал проявлять интерес к молодым футболистам "Томи", среди них и московский "Локомотив", заявил генеральный директор томичей Руслан Киселев.
"Да, интерес появился. Московский "Локомотив" проявлял интерес к нашим ребятам, еще несколько клубов, но называть всех не хочется, чтобы ребята не задрали нос. Мы, конечно, разговариваем с ребятами, убеждаем их, пересматриваем контракты, но, уверяю вас, интерес к ним есть", - цитирует Киселева ТАСС.
"Да, интерес появился. Московский "Локомотив" проявлял интерес к нашим ребятам, еще несколько клубов, но называть всех не хочется, чтобы ребята не задрали нос. Мы, конечно, разговариваем с ребятами, убеждаем их, пересматриваем контракты, но, уверяю вас, интерес к ним есть", - цитирует Киселева ТАСС.
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