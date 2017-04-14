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Гендиректор "Томи": "Локомотив" и ещё ряд клубов проявляют интерес к нашим молодым игрокам

Ряд клубов начал проявлять интерес к молодым футболистам "Томи", среди них и московский "Локомотив", заявил генеральный директор томичей Руслан Киселев.

"Да, интерес появился. Московский "Локомотив" проявлял интерес к нашим ребятам, еще несколько клубов, но называть всех не хочется, чтобы ребята не задрали нос. Мы, конечно, разговариваем с ребятами, убеждаем их, пересматриваем контракты, но, уверяю вас, интерес к ним есть", - цитирует Киселева ТАСС.
Теги: Томь Локомотив
Сегодня, 16:31
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