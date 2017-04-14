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Валерий Газзаев: "Зенит" обыграет "Спартак"

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев считает, что "Зенит" обыграет "Спартак" в матче 23-го тура чемпионата России.

"Думаю, что в воскресенье "Зенит" обыграет "Спартак". Восемь очков отрыва "Спартака" за восемь туров до финиша – это очень серьезно. Спартаковцы на финише могут позволить себе как минимум дважды проиграть и все равно остаться на первом месте. А соперники вообще не вправе допускать осечки. Лидерство красно-белых, с одной стороны, заслуженное. Считаю, что одна из главных причин – прекрасная атмосфера в коллективе, сильный эмоциональный настрой. Команда выходит на поле заряженной, как единый кулак – и это из раза в раз приносит ей успех. Отсюда и победы на последних минутах", - цитирует Газзаева "Спорт-Экспресс".
Теги: Газзаев Зенит Спартак
Сегодня, 16:49
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№6 Написал: Сибирячок (Сегодня, 17:47) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
А если выиграет Спартак, то я сбрею усы.


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Принципиально не общаюсь с болельщиками зенита.
Регистрация: 17.10.2016
№5 Написал: zzzz (Сегодня, 17:41) #
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online

Валерий Георгич, респект! Если мы не станем чемпионом, то пускай ЦСКА обгонит этих мерзотных... Тьфу, меня аж тошнит, когда думаю, что народная может стать чемпионом. mask
Регистрация: 15.03.2017
№4 Написал: Lacan (Сегодня, 17:39) #
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online
Болеет за:
«Динамо» М
Наверное, да- хоть ты и казачок засланный, Валера!
Регистрация: 27.09.2011
№3 Написал: Meatloaf (Сегодня, 17:19) #
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Болеет за:
«Спартак»
Гав - гав
Регистрация: 3.07.2016
№2 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 17:17) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Пес лает - ветер дует (народная мудрость)


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И. Молло -
"Мне нравится Дзюба,он - такой же, как я...."
Регистрация: 26.10.2016
№1 Написал: Gypsy (Сегодня, 16:52) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Все, о чем брешет пес - не исполняется, от укропа до бритья усов laughing


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Цыганке с картами дорога дальняя :)))
Регистрация: 12.04.2017
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