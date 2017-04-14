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Евгений Кафельников - Дзюбе: болельщиков "Спартака" разделять нельзя
Экс-первая ракетка мира, вице-президент Федерации тенниса России и болельщик "Спартака" Евгений Кафельников прокомментировал слова форварда "Зенита" Артема Дзюбы, который заявил, что он не хочет чемпионства "Спартака" из-за группы сектантов среди болельщиков московского клуба.
– Болельщиков "Спартака" разделять нельзя, – сказал Кафельников. – Это одно целое. В первую очередь, надо конкретизировать, кого он имел в виду. Если он делает такие заявления, они направлены в адрес всего фанатского движения московского "Спартака".
– Как относитесь к тому, что форвард санкт-петербургского клуба связал успешное выступление "Спартака" с хорошим судейством?
– Везет всегда сильнейшим. Судейство не имеет никакого отношения к лидерству. Насколько я знаю, "Спартак" никогда не проводил работу с судьями, в отличие от многих других клубов.
– Дзюба также отметил, что почти все журналисты болеют за "Спартак", поэтому жалобы "Зенита" на судейство раздуваются.
– Вообще за "Спартак" болеет большая часть населения нашей страны. Не нужно быть Эйнштейном, чтобы понять, что это самый популярный клуб в России, как и был в советское время. Понятно, что и большинство журналистов болеет за "Спартак". Вполне допускаю, что кто-то из СМИ болеет и за "Зенит", в первую очередь из Санкт-Петербурга.
"Спорт-Экспресс"
– Болельщиков "Спартака" разделять нельзя, – сказал Кафельников. – Это одно целое. В первую очередь, надо конкретизировать, кого он имел в виду. Если он делает такие заявления, они направлены в адрес всего фанатского движения московского "Спартака".
– Как относитесь к тому, что форвард санкт-петербургского клуба связал успешное выступление "Спартака" с хорошим судейством?
– Везет всегда сильнейшим. Судейство не имеет никакого отношения к лидерству. Насколько я знаю, "Спартак" никогда не проводил работу с судьями, в отличие от многих других клубов.
– Дзюба также отметил, что почти все журналисты болеют за "Спартак", поэтому жалобы "Зенита" на судейство раздуваются.
– Вообще за "Спартак" болеет большая часть населения нашей страны. Не нужно быть Эйнштейном, чтобы понять, что это самый популярный клуб в России, как и был в советское время. Понятно, что и большинство журналистов болеет за "Спартак". Вполне допускаю, что кто-то из СМИ болеет и за "Зенит", в первую очередь из Санкт-Петербурга.
"Спорт-Экспресс"
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