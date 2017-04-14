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Евгений Кафельников - Дзюбе: болельщиков "Спартака" разделять нельзя

Экс-первая ракетка мира, вице-президент Федерации тенниса России и болельщик "Спартака" Евгений Кафельников прокомментировал слова форварда "Зенита" Артема Дзюбы, который заявил, что он не хочет чемпионства "Спартака" из-за группы сектантов среди болельщиков московского клуба.

– Болельщиков "Спартака" разделять нельзя, – сказал Кафельников. – Это одно целое. В первую очередь, надо конкретизировать, кого он имел в виду. Если он делает такие заявления, они направлены в адрес всего фанатского движения московского "Спартака".

– Как относитесь к тому, что форвард санкт-петербургского клуба связал успешное выступление "Спартака" с хорошим судейством?

– Везет всегда сильнейшим. Судейство не имеет никакого отношения к лидерству. Насколько я знаю, "Спартак" никогда не проводил работу с судьями, в отличие от многих других клубов.

Дзюба также отметил, что почти все журналисты болеют за "Спартак", поэтому жалобы "Зенита" на судейство раздуваются.

– Вообще за "Спартак" болеет большая часть населения нашей страны. Не нужно быть Эйнштейном, чтобы понять, что это самый популярный клуб в России, как и был в советское время. Понятно, что и большинство журналистов болеет за "Спартак". Вполне допускаю, что кто-то из СМИ болеет и за "Зенит", в первую очередь из Санкт-Петербурга.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Дзюба Спартак Зенит
Сегодня, 17:10
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3
(1)
№3 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 17:44) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
БОЛЕЛЬЩИКОВ "СПАРТАКА" РАЗДЕЛЯТЬ НЕЛЬЗЯ

так как все не могут быть положительными, значит все говно!!! я так понял)
Регистрация: 17.05.2013
№2 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 17:25) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Дзюба, карманник...с невского...никакого отношения к Великому Спартаку, он не имеет..
Регистрация: 6.09.2013
№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 17:17) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
с этого и нужно было начинать!

– Вообще за "Спартак" болеет большая часть населения нашей страны. Не нужно быть Эйнштейном, чтобы понять, что это самый популярный клуб в России, как и был в советское время. Понятно, что и большинство журналистов болеет за "Спартак".


и закончить тоже! stuck_out_tongue_winking_eye wink
Регистрация: 22.05.2015
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