Евгений Кафельников - Дзюбе: болельщиков "Спартака" разделять нельзя

Экс-первая ракетка мира, вице-президент Федерации тенниса России и болельщик "Спартака" Евгений Кафельников прокомментировал слова форварда "Зенита" Артема Дзюбы, который заявил, что он не хочет чемпионства "Спартака" из-за группы сектантов среди болельщиков московского клуба.– Болельщиков "Спартака" разделять нельзя, – сказал Кафельников. – Это одно целое. В первую очередь, надо конкретизировать, кого он имел в виду. Если он делает такие заявления, они направлены в адрес всего фанатского движения московского "Спартака".– Везет всегда сильнейшим. Судейство не имеет никакого отношения к лидерству. Насколько я знаю, "Спартак" никогда не проводил работу с судьями, в отличие от многих других клубов.– Вообще за "Спартак" болеет большая часть населения нашей страны. Не нужно быть Эйнштейном, чтобы понять, что это самый популярный клуб в России, как и был в советское время. Понятно, что и большинство журналистов болеет за "Спартак". Вполне допускаю, что кто-то из СМИ болеет и за "Зенит", в первую очередь из Санкт-Петербурга.