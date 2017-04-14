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Валерий Шмаров: Дзюба пусть сначала забьёт, а потом решает, будет ли праздновать

Бывший форвард "Спартака" Валерий Шмаров поделился ожиданиями от матча 23-го тура чемпионата России между красно-белыми и "Зенитом", который состоится 16 апреля.

"Какая война? Кто с кем воюет? Была бы решающая игра, можно было бы назвать её войной. Матч может лишить "Зенит" шансов в борьбе за чемпионство, а так, впереди ещё много игр, где "Спартаку" будет тяжело. А Дзюба пусть сначала забьёт, а потом решает, будет ли праздновать", - цитирует Шмарова "Чемпионат.сом".
Теги: Шмаров Дзюба Спартак Зенит
Сегодня, 18:03
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8
(5)
№8 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 19:25) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Не смеши.

кого?
Регистрация: 22.05.2015
№7 Написал: internazionale (Сегодня, 19:18) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Интер»
полено каждой бочке затычка) очень похож на другие дрова _ погреба))


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Патриотизм - последнее убежище подлеца
Регистрация: 12.04.2017
№6 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 19:18) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SHIGA
Цитата: Blessing
"0".
ооо сам модератор Ferd переобулся.. как поживаешь Олег?

Не смеши.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№5 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 19:02) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
"0".
ооо сам модератор Ferd переобулся.. как поживаешь Олег?
Регистрация: 22.05.2015
№4 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 18:45) #
  • 0
  •  (6)

Правильно, Валер


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№3 Написал: DimonSM Белая Русь (Сегодня, 18:35) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
вылезли тут только помойники одного помойного клуба с голубым символом геев и воняют на каждой ветке
Регистрация: 17.07.2014
№2 Написал: Valeri Aseev СПБ (Сегодня, 18:18) #
  • -6
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Откуда этот краснорожий вылез?Вся свинные повылазили... Это наверно у них поросячий шабаш...


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Самое мерзкое,когда человек уподобляется скотине)))
Регистрация: 30.10.2016
№1 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:14) #
  • -5
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
Шмара, он сказал "если забьёт", ты, наверное, читать не умеешь.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
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