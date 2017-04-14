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Роман Бабаев подтвердил, что ЦСКА интересуется форвардом "Аустрии"

Нападающий "Аустрии" и сборной Нигерии Оларенваджу Кайоде входит в шорт-лист ЦСКА, но переговоры с ним не велись, сообщил генеральный директор столичной команды Роман Бабаев.

"Кайоде действительно входит в расширенный трансферный список ЦСКА, но переговоров с ним мы не ведём на данный момент. Это лишь одна фамилия из достаточно большого списка. Но это не значит, что мы собираемся расставаться с кем-то из нынешних нападающих", - цитирует Бабаева "Чемпионат.сом".
Теги: Бабаев ЦСКА
Сегодня, 18:11
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№1 Написал: Gypsy (Сегодня, 19:20) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Нодонегрит, видимо, лечат wink Муталипы Алибековы оказались так себе заменой гнедым


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Цыганке с картами дорога дальняя :)))
Регистрация: 12.04.2017
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