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17:31
Владимир Пильгуй: оставлять Погребняка в "Динамо" или нет должен решать только главный тренер (4)
Владимир Пильгуй: оставлять Погребняка в "Динамо" или нет должен решать только главный тренер (4)
17:01
Андрей Червиченко: слова Дзюбы о сектантах? У "Спартака" действительно очень много неадекватных болельщиков (18)
Андрей Червиченко: слова Дзюбы о сектантах? У "Спартака" действительно очень много неадекватных болельщиков (18)
16:31
Борис Чухлов: обидно, что мой любимый клуб, которому я отдал столько лет жизни, показывает такую игру (3)
Борис Чухлов: обидно, что мой любимый клуб, которому я отдал столько лет жизни, показывает такую игру (3)
16:11
Константин Сарсания: есть сомнения, что хотя бы один из пришедших зимой игроков усилил "Зенит" (4)
Константин Сарсания: есть сомнения, что хотя бы один из пришедших зимой игроков усилил "Зенит" (4)
14:46
Артем Дзюба: почти все журналисты болеют за "Спартак", поэтому и стараются выставить нас обиженными (46)
Артем Дзюба: почти все журналисты болеют за "Спартак", поэтому и стараются выставить нас обиженными (46)
13:06
Артем Дзюба: адекватные болельщики "Спартака" заслужили, чтобы команда наконец стала чемпионом (34)
Артем Дзюба: адекватные болельщики "Спартака" заслужили, чтобы команда наконец стала чемпионом (34)
11:41
Александр Бубнов: для "Зенита" это будет главный матч, способный изменить расклад в чемпионской гонке (11)
Александр Бубнов: для "Зенита" это будет главный матч, способный изменить расклад в чемпионской гонке (11)
10:38
Руслан Нигматуллин: болельщики простят Луческу только в том случае, если "Зенит" выиграет чемпионат (7)
Руслан Нигматуллин: болельщики простят Луческу только в том случае, если "Зенит" выиграет чемпионат (7)
Роман Бабаев подтвердил, что ЦСКА интересуется форвардом "Аустрии"
Нападающий "Аустрии" и сборной Нигерии Оларенваджу Кайоде входит в шорт-лист ЦСКА, но переговоры с ним не велись, сообщил генеральный директор столичной команды Роман Бабаев.
"Кайоде действительно входит в расширенный трансферный список ЦСКА, но переговоров с ним мы не ведём на данный момент. Это лишь одна фамилия из достаточно большого списка. Но это не значит, что мы собираемся расставаться с кем-то из нынешних нападающих", - цитирует Бабаева "Чемпионат.сом".
"Кайоде действительно входит в расширенный трансферный список ЦСКА, но переговоров с ним мы не ведём на данный момент. Это лишь одна фамилия из достаточно большого списка. Но это не значит, что мы собираемся расставаться с кем-то из нынешних нападающих", - цитирует Бабаева "Чемпионат.сом".
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