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Агент: Маурисио очень счастлив играть в "Спартаке"

Агент защитника "Спартака" Маурисио Витор Гонсалвеш сообщил, что красно-белые будут иметь приоритетное право выкупа футболиста у "Лацио".

"Маурисио очень счастлив играть в "Спартаке" и почти уверен, что станет чемпионом с командой в нынешнем сезоне. На данный момент говорить о его будущем преждевременно. "Спартак" будет иметь приоритет в сделке, если захочет выкупить трансфер. К Маурисио есть интерес, как в России, так и за ее пределами, это хороший игрок, профессиональный и трудолюбивый, только топ-клубы получат шанс подписать его в следующем сезоне", - цитирует агента ТАСС.
Теги: Маурисио Спартак
Сегодня, 18:34
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№2 Написал: ТАНЯ ГАЙКА Выборг (Сегодня, 19:18) #
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Болеет за:
«Зенит»
А что ему не быть счастливым.В первый же сезон чемпионство на 99,9% в кармане.Отличный стадион,ЛЧ впереди.
Регистрация: 15.06.2016
№1 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 18:36) #
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  •  (4)

хороший мужик, трудолюбивый и старательный, но класс невысок к сожалению..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
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