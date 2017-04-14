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СМИ: Данни и "Зенит" ведут переговоры о продлении контракта

"Зенит" ведет переговоры о продлении контракта с португальским полузащитником команды Мигелем Данни, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

"Клуб и игрок ведут переговоры о продлении контракта. Пока все идет к тому, что игрок останется в "Зените" еще как минимум на год", - сказал источник.

Нынешнее соглашение Данни с "Зенитом" истекает летом текущего года.
Теги: Данни Зенит
Сегодня, 18:47
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9
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№9 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 19:34) #
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online

вот тот единственный игрок зенита,который вызывает восхищение! очень хотел ,чтобы он играл у нас,но увы! Спартак!
Регистрация: 27.07.2016
№8 Написал: utekay Россия (Сегодня, 19:33) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vermis_64
Продлять однозначно. Мигель, по факту, больший патриот команды, чем некоторые россияне.

согласен! Безоговорочный и пожалуй единственный лидер в команде. Зенит с Мигелем и без как будто разные команды.


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№7 Написал: Fillosoff Москва (Сегодня, 19:28) #
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Болеет за:
«Спартак»
Вот кто всегда вызывает уважение, так это Данни. в каком клубе бы он не играл. надеюсь, с ним продлят контракт. без него наш чемпионат обеднеет. и поменьше травм!


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Я отвечаю за свои слова, а не за то, как вы их понимаете. (с)
Спартак, Ливерпуль, Реал, Милан.
Регистрация: 9.07.2008
№6 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 19:24) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
последняя уходящая звезда зенита! хоть и 33 однозначно продлевать..

закончит дани и кто играть то будет? сейчас дани только и тащит
Регистрация: 22.05.2015
№5 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:11) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Продлять однозначно. Мигель, по факту, больший патриот команды, чем некоторые россияне.
Регистрация: 23.08.2016
№4 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 18:55) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
1+1 самое то.Мигель сейчас играет так,словно ему лет в разы меньше.Настоящий профи.


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Спартак победил...в номинации клоуны года.
Регистрация: 25.03.2015
№3 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:52) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
А кто то тут волновался. blush


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№2 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 18:50) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Да уж Данни после трех крестов хорош.
Правда с Анжи сплоховал. Гол и удаление Ломбартса на его совести.
Регистрация: 22.09.2007
№1 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 18:48) #
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Болеет за:
«Спартак»
...Дани....КЛАСС..Лидер.
Регистрация: 6.09.2013
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