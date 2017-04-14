Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Как сыграют "Спартак" и "Зенит"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Квинси Промес тренируется перед матчем против "Зенита" (видео)

Полузащитник "Спартака" Квинси Промес выложил видео с тренировки, где он работает вместе с партнерами, готовясь к матчу 23-го тура чемпионата России против "Зенита". Встреча состоится 16 апреля.

Напомним, ранее форвард Луиз Адриано в инстаграме сообщил, что вместе с Зе Луишем готовы к матчу.

"К выходным готов!" – подписал видео Промес.
Теги: Промес Адриано Зе Луиш Спартак
Сегодня, 19:06
Напечатать
2
(1)
№2 Написал: raiskayumov reg02 (Сегодня, 19:29) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: holod
губастый негрила много языком мелет....провалится с зенитом.


Проводницы лягут под Арсенал 100 процентов,Юрок петушком заорет.


--------------------
только СПАРТАК М и РОССИЯ
Регистрация: 29.03.2009
№1 Написал: holod хамина (Сегодня, 19:25) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
губастый негрила много языком мелет....провалится с зенитом.
Регистрация: 16.05.2011
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.