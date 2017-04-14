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Игорь Резвухин: там никакой драки не было

Генеральный директор "Амкара" Игорь Резвухин считает, что никакой драки в концовке матча 23-го тура молодежного первенства России против "Уфы" (2:2) не было, несмотря на то, что футболисты Хаваж Аушев и Александр Филин потолкались, чем спровоцировали стычку уже партнеров по командам, и получили по красной карточке.

"Там никакой драки не было. Ребята потолкались. Ничего страшного, это молодежь, эмоции. Обоих футболистов удалили. Так бывает в футболе", – цитирует Резвухина "Спорт-Экспресс".
Теги: Резвухин Амкар Уфа
Сегодня, 19:11
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