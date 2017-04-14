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Александр Головин: в команде все верят в то, что борьба в чемпионате еще не окончена

Полузащитник ЦСКА Александр Головин в преддверии матча с "Ростовом" рассказал, что в команде все настроены на борьбу за чемпионство до конца.

"Ростов" держится в первую очередь на Тимофее Калачеве и паре форвардов Полоз – Азмун, но связывает их Кристиан Нобоа. Его я и назову лучшим в составе соперника Смотрел практически все игры "Ростова", именно через Нобоа проходят почти все атаки. А в разрушении нет равных Гацкану, об этом все знают.

Мы будем стараться играть первым номером не только во встрече с ростовчанами, но и в следующих важных матчах, в московских дерби. Только так, постоянно атакуя, выискивая подходы к воротам соперника, можно и нужно побеждать.

В команде все верят в то, что борьба в чемпионате еще не окончена. Будем биться до последнего и стараться сократить отрыв", - цитирует Головина официальный сайт армейцев.
Теги: Головин ЦСКА Ростов
Сегодня, 20:12
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