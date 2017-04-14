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Александр Горшков: отсутствие Луиша и Адриано на поле ослабит "Спартак"
Экс-игрок "Зенита" Александр Горшков рассказал, как возможное отсутствие нападающих красно-белых Зе Луиша и Луиса Адриано отразится на матче "Спартак" - "Зенит".
"Если они не выйдут на поле в воскресенье, "Спартаку" будет плохо. В первую очередь чувствительна потеря Зе Луиша. Уроженец Кабо-Верде — нападающий агрессивный, постоянно играющий на острие. Он и головой способен замкнуть навесы партнеров, и в обводку пойти, и продавить опекуна. "Спартак", конечно, найдет какой-то вариант, но команда будет значительно ослаблена", - цитирует Горшкова RT.
"Если они не выйдут на поле в воскресенье, "Спартаку" будет плохо. В первую очередь чувствительна потеря Зе Луиша. Уроженец Кабо-Верде — нападающий агрессивный, постоянно играющий на острие. Он и головой способен замкнуть навесы партнеров, и в обводку пойти, и продавить опекуна. "Спартак", конечно, найдет какой-то вариант, но команда будет значительно ослаблена", - цитирует Горшкова RT.
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