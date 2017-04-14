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Сергей Карасев: я не отказывался судить матчи чемпионата России

Российский арбитр Сергей Карасёв прокомментировал слова председателя департамента судейства и инспектирования РФС Андрея Будогосского о том, что он попросил временно не назначать его на матчи РФПЛ.

"Я не отказывался от матчей РФПЛ. Да, была информация, будто я попросил, чтобы меня не назначали какое-то время. Но такого на самом деле не было. Просто совпало несколько факторов, из-за которых я выпал из работы на некоторое время.

Сначала хорошую оценку за матч, обслуженный мной 5 марта, снизили. Из-за этого пришлось пропустить две игры. Дальше была пауза на матчи сборной, а потом я уехал на сборы в рамках подготовки к чемпионату мира. Ну а вчера была игра "Аякс" — "Шальке", после чего восстановиться для работы в 23-м туре РФПЛ физически не успею. Вот и выходит, что по совпадению мне не удавалось судить какое-то время матчи нашего первенства.

Главная проблема в плотном графике. Но я не отказывался судить сам. Надеюсь, меня назначат уже в 24-м туре. Физически я готов отлично, нормативы сдаю чаще, чем сужу. Потом точно смогу отработать матч в следующем туре. Это важно для меня, поскольку нельзя получить назначение на еврокубки, не работая во внутреннем первенстве. В Европе следят за РФПЛ", - цитирует Карасева "Чемпионат.сом".
Теги: Карасев
Сегодня, 20:43
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(1)
№2 Написал: sergey3709 (Сегодня, 21:15) #
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online

Помним,как гол Воронина в ворота Локомотива отменил!
Регистрация: 26.01.2017
№1 Написал: Gypsy (Сегодня, 20:45) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
От тебя отказывались. Тебя давно в паровоз музейный вместо свистка вмонтировать надо - там хоть ты мешать не будешь


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Цыганке с картами дорога дальняя :)))
Регистрация: 12.04.2017
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