Виллаш-Боаш, Халк и Витсель встретились в Китае (фото)

Бывший футболисты "Зенита" Аксель Витсель и Халк в Китае встретились с экс-наставником питерского клуба Андре Виллаш-Боашем.Бразилец, выступающий за "Шанхай СИПГ", в своем инстаграме выложил фотографию, подписав: "Очень рад видеть тебя, мой брат". Хавбек сборной Бельгии выступает за "Тяньцзинь Цюаньцзянь". Виллаш-Боаш, в свою очередь, тренирует "Шанхай СИПГ".