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Виллаш-Боаш, Халк и Витсель встретились в Китае (фото)

Бывший футболисты "Зенита" Аксель Витсель и Халк в Китае встретились с экс-наставником питерского клуба Андре Виллаш-Боашем.

Бразилец, выступающий за "Шанхай СИПГ", в своем инстаграме выложил фотографию, подписав: "Очень рад видеть тебя, мой брат". Хавбек сборной Бельгии выступает за "Тяньцзинь Цюаньцзянь". Виллаш-Боаш, в свою очередь, тренирует "Шанхай СИПГ".

Виллаш-Боаш, Халк и Витсель встретились в Китае (фото)
Теги: Виллаш-Боаш Халк Витсель
Сегодня, 22:09
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(3)
№3 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:55) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
эх, пацаны... cry


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№2 Написал: Gypsy (Сегодня, 22:22) #
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Болеет за:
«Спартак»
Как отмыли от голубизны - немного на людей стали похожи


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Цыганке с картами дорога дальняя :)))
Регистрация: 12.04.2017
№1 Написал: Ksandos 2 (Сегодня, 22:13) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Все зарабатывают бабосы, где только можно
Регистрация: 19.03.2017
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