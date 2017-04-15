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Дмитрий Кириченко: сегодня у нас почти не было хороших моментов
Тренер "Ростова" Дмитрий Кириченко поделился мнением о гостевом матче 23-го тура РФПЛ с ЦСКА (0:0).
"Если бы мы точно знали, почему не забиваем, то у нас не было бы никаких проблем. Это очень тонкий вопрос. Сегодня у нас почти не было хороших моментов. В прошлых играх мы были ближе к голу. Сегодня очень надёжно сыграла оборона. Особо опасных моментов у ЦСКА не было.
Перед матчем со "Спартаком" у нас нет никакого психологического барьера. Мы находимся в группе команд, которые претендуют на попадание в Лигу Европы. Мы будем бороться. И со "Спартаком" будем играть. Ничего такого нет. Да, мы не забиваем, но и не пропускаем. Нужно отметить, что в обороне мы действуем удачно", - цитирует "Чемпионат.сом".
"Если бы мы точно знали, почему не забиваем, то у нас не было бы никаких проблем. Это очень тонкий вопрос. Сегодня у нас почти не было хороших моментов. В прошлых играх мы были ближе к голу. Сегодня очень надёжно сыграла оборона. Особо опасных моментов у ЦСКА не было.
Перед матчем со "Спартаком" у нас нет никакого психологического барьера. Мы находимся в группе команд, которые претендуют на попадание в Лигу Европы. Мы будем бороться. И со "Спартаком" будем играть. Ничего такого нет. Да, мы не забиваем, но и не пропускаем. Нужно отметить, что в обороне мы действуем удачно", - цитирует "Чемпионат.сом".
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