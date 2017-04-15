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Андрей Созин: видимо, в оставшихся матчах ЦСКА придётся сосредоточиться на борьбе за вторую путёвку в Лигу чемпионов

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал итоги встречи ЦСКА и "Ростова".

"Есть много пособий, лекций, теоретических занятий по построению оборонительных действий в футболе. Кто-то хвалит итальянских специалистов, другие ностальгируют по асам советской тренерской школы… На самом деле начинающие тренеры могут пополнить багаж знаний значительно проще. Бросайте свои книжки и внимательно следите за игрой "Ростова"! Каждый матч ростовчан — это бесплатный мастер-класс Курбана Бердыева по игре в обороне.

Правда, у каждой медали есть обратная сторона. Если можно научить чётко выполнять тренерские инструкции в обороне, то брать муштрой в атаке невозможно. Для дриблинга, искусной игры в пас и голов требуются импровизация и мастерство. Экспромту научить нельзя! Именно поэтому "Ростов" штампует нулевые ничьи, ведь в атаке нет игроков, которых, как говорится, Бог поцеловал в темечко.

Не нашлось таких игроков и в составе ЦСКА. Да, армейцы владели территорией, имели больше подходов к воротам, били по цели, пытались обострять игру, но против такого организованного "Ростова" этого явно мало. Видимо, в оставшихся матчах сезона ЦСКА придётся сосредоточиться на борьбе за вторую путёвку в Лигу чемпионов", - цитирует Созина "Чемпионат.сом".
Теги: Созин ЦСКА Ростов
Сегодня, 18:06
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№1 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 18:10) #
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Комитет по этике разогнать надо, ....давно... А РФС сосредоточится непосредственно на футболе...
Регистрация: 28.12.2015
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