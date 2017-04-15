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Клубы РФПЛ получили от лиги уведомление о проверках на допинг
14 апреля, клубы РФПЛ получили письмо из офиса лиги о необходимости предоставления данных по планам тренировок – вероятно, в ближайшее время футболисты будут проверены на допинг, сообщает "Спорт-Экспресс".
"В соответствии с пп.1. п. 2 ст. 24, ст. 26 Закона РФ №329-ФЗ "О физической культуре и спорте в РФ", соглашением между Всемирным антидопинговым агентством (WADA), РУСАДА и Британским антидопинговым агентством (UKAD), поручением Президента РФС В.Л. Мутко, запросами РУСАДА и UKAD, прошу Вас в срок до 20 апреля 2017 г. предоставить в НП "РФПЛ" информацию о тренировочных сборах, регулярных тренировочных мероприятиях, а также соревновательных мероприятиях во втором квартале 2017 г. <название клуба> (Стандартная форма и инструкция для ее заполнения, а также копия запроса РУСАДА прилагаются в прикрепленных файлах). В случае изменения сроков и мест проведения указанных мероприятий прошу Вас обеспечить своевременное уведомление о соответствующих изменениях непосредственном РУСАДА <контактное лицо>".
Письмо подписано исполнительным директором РФПЛ. Премьер-лига действовала на основании письма из РУСАДА, в котором содержится просьба (по запросу UKAD) предоставить график тренировочных сборов.
"В соответствии с пп.1. п. 2 ст. 24, ст. 26 Закона РФ №329-ФЗ "О физической культуре и спорте в РФ", соглашением между Всемирным антидопинговым агентством (WADA), РУСАДА и Британским антидопинговым агентством (UKAD), поручением Президента РФС В.Л. Мутко, запросами РУСАДА и UKAD, прошу Вас в срок до 20 апреля 2017 г. предоставить в НП "РФПЛ" информацию о тренировочных сборах, регулярных тренировочных мероприятиях, а также соревновательных мероприятиях во втором квартале 2017 г. <название клуба> (Стандартная форма и инструкция для ее заполнения, а также копия запроса РУСАДА прилагаются в прикрепленных файлах). В случае изменения сроков и мест проведения указанных мероприятий прошу Вас обеспечить своевременное уведомление о соответствующих изменениях непосредственном РУСАДА <контактное лицо>".
Письмо подписано исполнительным директором РФПЛ. Премьер-лига действовала на основании письма из РУСАДА, в котором содержится просьба (по запросу UKAD) предоставить график тренировочных сборов.
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