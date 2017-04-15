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Никита Симонян: "Спартак" и "Зенит" понимают важность матча
Вице-президент РФС Никита Симонян поделился мнением по поводу предстоящего матча между "Спартаком" и "Зенитом" в рамках двадцать третьего тура РФПЛ.
"Обе команды понимают важность матча. Если "Зенит" проиграет, то, фактически, на 90 процентов вопрос о чемпионстве "Спартака" будет решен. Игра предстоит непростая. У "Спартака" травмированы Зе Луиш и Луис Адриано, но их есть кем заменить. Задача "красно-белых" - утвердиться на первом месте, задача "Зенита" - попытаться сократить отставание. Добавит сложности и погода - в воскресенье в Москве обещают снег с дождем. Но, как и в былые времена, все билеты проданы. А значит, нас ждет отличный матч", - цитирует Симоняна "Р-Спорт".
"Обе команды понимают важность матча. Если "Зенит" проиграет, то, фактически, на 90 процентов вопрос о чемпионстве "Спартака" будет решен. Игра предстоит непростая. У "Спартака" травмированы Зе Луиш и Луис Адриано, но их есть кем заменить. Задача "красно-белых" - утвердиться на первом месте, задача "Зенита" - попытаться сократить отставание. Добавит сложности и погода - в воскресенье в Москве обещают снег с дождем. Но, как и в былые времена, все билеты проданы. А значит, нас ждет отличный матч", - цитирует Симоняна "Р-Спорт".
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