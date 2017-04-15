"Рубин" - "Краснодар": на матче присутствовал 3041 болельщик

Матч 23-го тура чемпионата России между "Рубином" и "Краснодаром" (0:1), прошедший 15 апреля на "Казань Арене", посетил 3041 болельщик (вместимость стадиона — 45 105 человек). Это худшая посещаемость для казанской команды в текущем сезоне.Предыдущий антирекорд посещаемости "Рубина" в сезоне-2016/17 был установлен на матче с тульским "Арсеналом" (1:0) в 16-м туре РФПЛ. Та игра прошла на "Казань Арене" 30 ноября, её посетили 3289 зрителей.