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19:11
ЦСКА - "Ростов": фотоотчет матча (1)
ЦСКА - "Ростов": фотоотчет матча (1)
18:08
Алексей Герасименко: претенденты на еврокубки запомнились 4-мя ударами в створ. И какое это зрелище для зрителей? (2)
Алексей Герасименко: претенденты на еврокубки запомнились 4-мя ударами в створ. И какое это зрелище для зрителей? (2)
18:06
Андрей Созин: видимо, в оставшихся матчах ЦСКА придётся сосредоточиться на борьбе за вторую путёвку в Лигу чемпионов (2)
Андрей Созин: видимо, в оставшихся матчах ЦСКА придётся сосредоточиться на борьбе за вторую путёвку в Лигу чемпионов (2)
16:59
Иван Данильянц: у Кудряшова перелом носовой перегородки из-за удара локтём, это осталось без внимания арбитра (1)
Иван Данильянц: у Кудряшова перелом носовой перегородки из-за удара локтём, это осталось без внимания арбитра (1)
"Рубин" - "Краснодар": на матче присутствовал 3041 болельщик
Матч 23-го тура чемпионата России между "Рубином" и "Краснодаром" (0:1), прошедший 15 апреля на "Казань Арене", посетил 3041 болельщик (вместимость стадиона — 45 105 человек). Это худшая посещаемость для казанской команды в текущем сезоне.
Предыдущий антирекорд посещаемости "Рубина" в сезоне-2016/17 был установлен на матче с тульским "Арсеналом" (1:0) в 16-м туре РФПЛ. Та игра прошла на "Казань Арене" 30 ноября, её посетили 3289 зрителей.
"Чемпинат.сом"
Предыдущий антирекорд посещаемости "Рубина" в сезоне-2016/17 был установлен на матче с тульским "Арсеналом" (1:0) в 16-м туре РФПЛ. Та игра прошла на "Казань Арене" 30 ноября, её посетили 3289 зрителей.
"Чемпинат.сом"
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