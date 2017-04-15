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"Рубин" - "Краснодар": на матче присутствовал 3041 болельщик

Матч 23-го тура чемпионата России между "Рубином" и "Краснодаром" (0:1), прошедший 15 апреля на "Казань Арене", посетил 3041 болельщик (вместимость стадиона — 45 105 человек). Это худшая посещаемость для казанской команды в текущем сезоне.

Предыдущий антирекорд посещаемости "Рубина" в сезоне-2016/17 был установлен на матче с тульским "Арсеналом" (1:0) в 16-м туре РФПЛ. Та игра прошла на "Казань Арене" 30 ноября, её посетили 3289 зрителей.

"Чемпинат.сом"
Теги: Рубин Краснодар
Сегодня, 22:01
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(1)
№4 Написал: боря888 (Сегодня, 22:19) #
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online

Цитата: GreatWhite999
Какой футбол , такая и посещаемость...

Мысль интересная, но неверная
Когда билет стоил, как бутылка пива, была посещаемость всех матчей, даже на Динамо (на так обзываемом стадионе ленина , потом названным Петровский) ходили пиво попить
Начни думать о нищете населения - поймёшь о посещаемости

Цитата: FCSM78
не пойму кому этот клуб в Казани нужен. Убогий клуб убогие болельшики

Ты не блятриот

Терек ещё омерзительнее, но кое кому нужен
сделай КУ
Регистрация: 21.12.2016
№3 Написал: FCSM78 Khimki (Сегодня, 22:13) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Я вообще не пойму кому этот клуб в Казани нужен. Убогий клуб убогие болельшики ничтожнонизкое посещение ... Ни истории ни чего. В фнл куям!!!!!
Регистрация: 23.01.2012
№2 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 22:08) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Какой футбол , такая и посещаемость...


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 22:02) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Сибирь»
В Казани только Спартак может собрать аншлаг. Магниту это не по плечу.


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Принципиально не общаюсь с болельщиками зенита.
#дайтелуческупоработать!
Регистрация: 17.10.2016
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