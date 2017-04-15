Игорь Шалимов: такие матчи надо намного увереннее выигрывать

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал победу своей команды в матче против "Рубина" (1:0)."За счет чего выиграли? Во-первых, за счет гола: мы забили, а они нет. Старались показывать свою игру – контролировать мяч, проводить быстрые атаки и создавать моменты. Конечно, нельзя было пропускать быстрые контратаки соперника. В этом смысле не все получилось в обороне. У соперника было много моментов. Такие матчи надо намного увереннее выигрывать", - сказал Шалимов.