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Юрий Белоус: игрокам ЦСКА не хватило индивидуального мастерства в нападении

Бывший генеральный директор "Ростова" Юрий Белоус прокомментировал ничью в матче ростовского клуба против ЦСКА (0:0) в двадцать третьем туре РФПЛ.

"Футболисты ЦСКА могли бы более успешно реализовать моменты, но считаю, что 0:0 - достаточно справедливый результат. Игрокам ЦСКА не хватило индивидуального мастерства в нападении. Потому что командной атаке игроки "Ростова" противостоять умеют, а вот на ограниченном пространстве при игре один в один такие футболисты как Вагнер Лав или Ивица Олич могли решить исход игры. Сегодня таких футболистов у ЦСКА нет. В ряде моментов что-то пытался сделать Витиньо, но пока он далек от того, что хотелось бы видеть болельщикам и руководству клуба", - цитирует Белоуса "Р-Спорт".
Теги: Белоус ЦСКА
Вчера, 23:02
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№1 Написал: fabrikator за ЦСКА (Вчера, 23:11) #
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Болеет за:
ЦСКА
Увы, но с таким уровнем нападения нам больших задач не решить...
Регистрация: 26.09.2010
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