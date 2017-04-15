Ханс Виссер: мы в такой ситуации, когда любой матч крайне важен

Тренер "Крыльев Советов" Ханс Виссер прокомментировал победу своей команды в матче против "Анжи" (3:1) в 23-м туре чемпионата России.



"Сейчас мы в такой ситуации, когда любой матч крайне важен. Понятно, что ребята бились и показали желание бороться до последнего. Настоящие мужики! Нам были очень нужны эти три очка. Мы выглядели сегодня очень хорошо", – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Виссер.