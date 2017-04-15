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Ринат Билялетдинов: у ЦСКА никак не восстановится атакующая мощь

Бывший главный тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов прокомментировал атакующую игру ЦСКА в матче против "Ростова" (0:0).

"Счет 0:0 в целом объективен, потому что у ЦСКА никак не восстановится атакующая мощь после ухода Мусы и из-за отсутствия Еременко. И к тому же не играли Дзагоев и Тошич - не совсем понятно, какими силами ЦСКА был намерен забивать. И армейцы уже выбыли из борьбы за первое место. Если только "Спартак" где-то не "начудит", то станет чемпионом. Но если они раньше времени посчитают, что дело уже сделано, то могут, конечно, начаться чудеса в ликвидации очкового отставания", - цитирует Билялетдинова "Р-Спорт".
Теги: ЦСКА Ростов Билялетдинов Р.
Вчера, 23:11
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