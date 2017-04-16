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Михаил Вартапетов: к внесоревновательному допинг-контролю мы привыкли, играя в еврокубках

Руководитель медицинского департамента московского "Спартака" Михаил Вартапетов считает, что введение внесоревновательного допинг-контроля в российских клубах - это нормально.

"Это нормально, мы к этому привыкли, играя в еврокубках. Это так называемый внесоревновательный контроль, могут приехать на базу или в гостиницу", - цитирует Вартапетова ТАСС.

Также он добавил, что данная процедура требует пунктуальности от тренерского и административного штаба команды, поскольку в случае несоответствия расписания тренировок или месторасположения команды со стороны проверяющих может быть выписано замеченные. А в случае появления трех подобных нарушений команда будет дисквалифицирована.
Сегодня, 00:28
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