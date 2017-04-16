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Григорий Иванов: возможно, допинг-проверки пойдут на пользу российскому спорту

Президент "Урала" Григорий Иванов сообщил, что екатеринбургский клуб получил письмо от РФПЛ с информацией о том, что Британское антидопинговое агентство (UKAD) будет проводить допинг-тестирования в клубе.

"Да, мы действительно получили письмо от РФПЛ о проверке наших футболистов Британским антидопинговым агентством. Мы не имеем ничего против проверок, мы их проходим регулярно, пускай проверяют. Наоборот, мы только за. Возможно, такие проверки пойдут на пользу российскому спорту, и наконец закончится вся эта история с несправедливым отношением к нам", - цитирует Иванова "Р-Спорт".
Теги: Иванов Урал
Сегодня, 00:29
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