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Артем Дзюба: я неудачно выразился, когда говорил о судействе в Грозном

Нападающий "Зенита" Артём Дзюба пояснил за свои слова по поводу работы судей на домашних матчах "Терека".

"Хотел бы пояснить свою мысль. Наверное, я неудачно выразился, совершенно не то имея в виду. А говоря о судействе, я имел в виду следующее: после матча со "Спартаком" в Грозном хозяева были крайне недовольны судейством, которое, по мнению многих, было в пользу гостей.

Из моих же слов могло сложиться впечатление, в том числе и у моих друзей из "Терека", что в Грозном судят как-то нечестно. Ничего подобного я в виду не имел, выразился неудачно", - цитирует Дзюбу "Спорт-Экспресс".
Теги: Дзюба Зенит
Сегодня, 07:27
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24
(7)
№24 Написал: боря888 (Сегодня, 09:32) #
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online

Цитата: сектант
Чнхи наверно предьявили деревяшке,

Что, кроме небритого рыла кадыркина могут людям предъявить зверьки?
Ничего
Регистрация: 21.12.2016
№23 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 09:30) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Чехи наверно предьявили деревяшке,вот и включил заднию
Регистрация: 3.11.2016
№22 Написал: 19gtym60 москва (Сегодня, 09:20) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Уже отмазки пошли. Лепит не думая. Видно люди обьяснили: не туда гребешь,Тема.
Регистрация: 13.11.2014
№21 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 09:16) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
А что он ляпнул?
Регистрация: 6.01.2006
№20 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 09:10) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Очочек не железный, А Артёмка!
От тебя никто другого и не ожидал
" Я не то имел ввиду, меня не так поняли..... и т.д." Гниль ты деревянная.
Регистрация: 13.03.2012
№19 Написал: VitO1954 (Сегодня, 09:10) #
  • 0
  •  (6)

Столбоеб начинает соображать
Регистрация: 8.04.2017
№18 Написал: Спартак Спартаков 111 (Сегодня, 09:05) #
  • 0
  •  (6)

Неудачно он высказался - неудачник
Регистрация: 17.03.2017
№17 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 09:03) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Локомотив»
Дзюба ну ты и мyдак конченый.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№16 Написал: calcio Кемерово (Сегодня, 08:58) #
  • 0
  •  (6)
online

Цитата: anatolik189
Ссыкливый ты оказывается Бздюба!Видать звонок от друга пришёл,а очко оно одно,его беречь надо!Ты пробку засунь в очко и никто тебя не трахнет!

он об этом тока и мечтает но никто не позарился


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Я узнал, что у меня
Есть огромная родня:
И тропинка,
И лесок,
В поле – каждый
Колосок...
Регистрация: 8.11.2006
№15 Написал: casabl (Сегодня, 08:52) #
  • +2
  •  (8)

Было у мамы два сына: один умный, второй артёмка.


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015
№14 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 08:47) #
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Ссыкливый ты оказывается Бздюба!Видать звонок от друга пришёл,а очко оно одно,его беречь надо!Ты пробку засунь в очко и никто тебя не трахнет!
Регистрация: 2.04.2012
№13 Написал: 1964netto_ Казахстан (Сегодня, 08:36) #
  • +7
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Игрочишкка и пиzdabol!!!


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Спартак (Москва) с 1978 года и навсегда!!!
Регистрация: 17.05.2009
№12 Написал: XERX - (Сегодня, 08:34) #
  • +5
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Скользкая субстанция!!!
Регистрация: 23.05.2009
№11 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 08:27) #
  • +13
  •  (21)
Болеет за:
«Спартак»
Я искренне рад, что Дзюба нашёл - таки свою команду!
Регистрация: 14.04.2008
№10 Написал: tab1946 Лондон (Сегодня, 08:15) #
  • +7
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
Еще раз подтверждено сначала пи@данешь а потом думаешь и начинаешь оправдываться в башке бегают тараканы но если обосрался так молчи а не чеши языком полное уебище посмотришь на его рожу ну дурак болотная гниль
Регистрация: 1.04.2013
№9 Написал: зеленая оса (Сегодня, 08:12) #
  • +4
  •  (12)

Сикнул
Регистрация: 10.03.2017
№8 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 08:08) #
  • +3
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ты Артемка очень неудачно появился на свет, а теперь уж ничего не поделаешь...
Регистрация: 8.02.2011
№7 Написал: ALI BABA Химки (Сегодня, 07:50) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Динамо» М
Это типа-Судья продажная,Козёл ты! -2 smile
Регистрация: 9.09.2013
№6 Написал: raiskayumov reg02 (Сегодня, 07:49) #
  • +6
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Лучше бы артемка меньше пиздел и не поднимал тучу пыли вокруг себя. Когда на поле не получается ничего,языком себе не поможешь. smile


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только СПАРТАК М и РОССИЯ
Регистрация: 29.03.2009
№5 Написал: Eugene24 Россия, Красноярск (Сегодня, 07:44) #
  • +3
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Все-таки оперативно работает диаспора. На базу приехали или на обед пригласили, интересно)


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"Если возникают какие то вопросы, то мы садимся, общаемся минут 20, а потом решаем, что я прав"
Регистрация: 7.04.2011
№4 Написал: AnK. (Сегодня, 07:43) #
  • +7
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Что ж ты всё хайло своё открываешь,игрочишка "деревянный"?!
Регистрация: 1.02.2017
№3 Написал: Нет (Сегодня, 07:40) #
  • +12
  •  (22)

В Тереке значит у него друзья есть,а в Спартаке нет...вот же вырастили мразь.
Регистрация: 21.04.2016
№2 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 07:39) #
  • +6
  •  (18)
Болеет за:
«Спартак»
До пи@делся...баран питерский..
Регистрация: 6.09.2013
№1 Написал: FanatFCSM Moscow (Сегодня, 07:37) #
  • +12
  •  (22)
Болеет за:
«Спартак»
Походу ему позвонили и попросили пояснить за слова laughing
Обосрался, гнилая мразь


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Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013
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