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Мийо Цакташ: "Краснодар" превзошел нас в реализации

Полузащитник "Рубина" Мийо Цакташ прокомментировал поражение от "Краснодара" в 23-м туре чемпионата России.

"Сегодня не получилось забить, вот и все. Мы играли неплохо. У нас было несколько моментов, а "Краснодар" в реализации нас превзошел. Нам нужно играть с большим желанием, чтобы побеждать. И я тоже могу и должен играть лучше. "Рубин" — большой клуб, мы должны выходить из неприятного положения", - цитирует Цакташа "Спорт-Экспресс".
Теги: Рубин Краснодар
Сегодня, 07:42
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№1 Написал: сын кубани краснодар (Сегодня, 08:06) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Рыжиков 3 раза спас и Газинский учудил,о какой ты реализации говоришь?


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Краснодар-футбольная столица юга Руси!
Регистрация: 30.04.2009
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