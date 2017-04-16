Алексей Лунин: мы выглядели на поле лучше "Зенита" и заслуженно победили

Главный тренер дубля "Спартака" Алексей Лунин прокомментировал победу своей команды в матче против "Зенита" (2:1)."Нам противостоял сильный соперник. Футболисты "Зенита" хорошо действовали в отборе, поэтому нашим ребятам пришлось непросто. Но мы выиграли большинство единоборств и создали множество голевых моментов. Объективно говоря, выглядели на поле лучше питерцев и заслуженно победили".– Из-за невнимательности. После того как на чужой половине поля случился срыв нашей атаки, мы не сумели вовремя перестроиться и помешать петербуржцам забить.– Нет. Но этот матч носил для нас принципиальный характер. Все ребята были настроены победить.