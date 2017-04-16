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Алексей Лунин: мы выглядели на поле лучше "Зенита" и заслуженно победили

Главный тренер дубля "Спартака" Алексей Лунин прокомментировал победу своей команды в матче против "Зенита" (2:1).

"Нам противостоял сильный соперник. Футболисты "Зенита" хорошо действовали в отборе, поэтому нашим ребятам пришлось непросто. Но мы выиграли большинство единоборств и создали множество голевых моментов. Объективно говоря, выглядели на поле лучше питерцев и заслуженно победили".

– Почему позволили "Зениту" воспользоваться своим шансом в атаке?

– Из-за невнимательности. После того как на чужой половине поля случился срыв нашей атаки, мы не сумели вовремя перестроиться и помешать петербуржцам забить.

– Перед матчем обращали внимание футболистов на то, что игра с питерцами важна с турнирной точки зрения? "Зенит" отставал от "Спартака" на три очка.

– Нет. Но этот матч носил для нас принципиальный характер. Все ребята были настроены победить.

ФК "Спартак"
Теги: Спартак Зенит
Сегодня, 08:05
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